Всероссийская конференция финно-угорских писателей состоится в Югре
20–22 сентября в Ханты-Мансийске состоится всероссийская конференция финно-угорских писателей с международным участием. Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства по делам национальностей под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и международной организации регионов «Северный форум».
В масштабной конференции примут участие порядка 200 человек. Литераторы, переводчики, издатели, представители науки в сфере литературоведения, языкознания, этнографии, сотрудники библиотек и учебных заведений обсудят современное состояние и перспективы развития финно-угорской литературы. Почетным гостем конференции станет писатель, заместитель председателя думы Югры — председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин, который и стал инициатором проведения данного мероприятия.
В программе конференции запланированы пленарные заседания, секции, посвященные мастерству перевода, исследованию финно-угорской литературы, нематериальному культурному наследию финно-угорских народов, языкам и образованию. Отдельные площадки будут посвящены исследователю обско-угорских языков и культуры Еве Шмидт и югорскому писателю Еремею Айпину.
Например, 20 сентября состоится презентация книги «Проза Еремея Айпина: этнофилологический ракурс и историческая поэтика», а 22 сентября будет работать секция «Феномен прозы Еремея Айпина». В рамках культурной программы конференции в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» 20 сентября будет организована литературная гостиная «У негаснущего очага», посвященная творчеству югорского писателя.
Для начинающих писателей и совсем юных авторов будет организована образовательная программа: творческий семинар с мастерами художественного слова, серия лекций и мастер-классов по книгоизданию, краудфандингу, продвижению современной литературы, самопрезентации и самопубликации. Кроме того, молодые авторы получат возможность стать участниками Западно-Сибирского отборочного тура XIX Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри», а также Финно-угорской медиашколы и Мастерской юного автора.
Ряд мероприятий конференции будет интересен и широкой аудитории. Горожан ждут презентации книг, встречи с авторами, выставка «Финно-угорский книжный мир».
Торжественное открытие конференции состоится 21 сентября в КТЦ «Югра-Классик» при участии губернатора Югры Натальи Комаровой.
Более подробная информация о конференции насайте «Югра литературная»https://ugralit.okrlib.ru/node/3604.