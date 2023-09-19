Продолжается запись школьников на бесплатные курсы программирования
Почти 95 тыс. школьников, а также учащихся колледжей и техникумов уже записались на курсы по изучению современных языков программирования «Код будущего». Запись через Госуслуги продолжается, количество мест ограничено.
Бесплатная программа рассчитана на школьников 8-11 классов и студентов колледжей, где они изучают Python, Java, C++, C#, 1С, SQL, JavaScript и другие языки программирования. Каждый курс состоит из 4 модулей по 36 академических часов, где изучается более 200 программ от 28 ведущих IТ-компаний и ВУЗов. Можно выбрать онлайн-занятия или одну из 10 тыс. офлайн-площадок.
Программа доступна во всех регионах России. Всего к занятиям в этом году приступят более 140 тыс. человек.
Источник: depit.admhmao.ru