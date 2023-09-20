7 общин Югры получат гранты на развитие традиционной хозяйственной деятельности
14 сентября 2023 года в Ханты-Мансийске прошла публичная защита проектов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, претендующих на получение грантов. Победителей определила комиссия, в состав которой вошли общественные деятели, представители общин КМНС, специалисты исполнительных органов Югры.
Для участия в отборе заявки предоставили девять соискателей с десятью проектами. Наиболее популярными направлениями стали развитие собирательства и рыбного помысла.
По итогам публичной защиты победителями признаны три проекта из девяти допущенных к публичной презентации. Общая сумма присужденных грантов составила 10 млн 600 тысяч рублей.
По направлению «Развитие собирательства» в номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции дикорастущих» победителем признан проект «Модернизация цеха заготовки, транспортировки и хранения дикоросов», получатель гранта – Община коренных малочисленных народов Севера «Мансийская деревня Старая Мулымья», Советский район, размер гранта 3 800 000 рублей.
По направлению «Развитие рыбного промысла» в номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла» победителем признан проект «Развитие рыбного промысла: Заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла», получатель гранта – Община коренных малочисленных народов Севера «Красный Яр», Кондинский район, размер гранта 3 800 000 рублей.
По направлению «Развитие охотничьего промысла» в номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции охотничьего промысла» победителем признан проект «Приобретение техники для транспортировки продукции охотничьего промысла», получатель гранта – Община коренных малочисленных народов Севера «Нарь-Ях», Ханты-Мансийский район, размер гранта 3 000 000 рублей.
Решением комиссии дополнительную финансовую поддержку в размере 10 млн 200 тысяч рублей получили еще четыре проекта, которые по итогам публичной защиты получили более 80% баллов от количества баллов, набранных победителями отбора.
По направлению «Развитие собирательства» в номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции дикорастущих» грантовую поддержку в размере 2 706 477 рублей окажут Общине коренных малочисленных народов Севера «Охлым» из Ханты-Мансийского района.
По направлению «Развитие рыбного промысла» в номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла»:
грант в размере 2 434 091 рублей присудили проекту «Заготовка, хранение и транспортировка продукции рыбного промысла» общества с ограниченной ответственностью «Ехланг-Мазям» из Белоярского района;
грант в размере 2 457 273 рублей присудили проекту «Только свежая рыба для вашей семьи» семейной (родовой) общине коренных малочисленных народов Севера «Самутнел» из Белоярского района.
По направлению «Развитие охотничьего промысла» в номинации «Заготовка, хранение и транспортировка продукции охотничьего промысла» грантовую поддержку в размере 2 602 159 рублей окажут Сельскохозяйственной национальной общине «Глухарь» из Кондинского района.
Отметим, грантовый конкурс для представителей коренных малочисленных народов Севера в Югре проводится с 2010 года. Его цель – создать условия для развития экономики традиционных форм хозяйствования КМНС региона путем возмещения части затрат для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности. За 13 лет в автономном округе за счет полученных по итогам конкурса грантам реализовано более 70 проектов.
Информация департамента недропользования и природных ресурсов Югры