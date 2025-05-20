Проект «Флагманы образования» РСВ запустил курс по медиакомпетенциям педагогов
Проект «Флагманы образования» президентской платформы» Россия — страна возможностей» совместно с АНО «Диалог Регионы» запустили онлайн-курс по медиакомпетенциям педагога. Для зарегистрированных участников с 5 мая 2025 года доступен образовательный курс, содержащий в себе вебинары, конспекты, задания и иные форматы работы.
Отмечается, что цель курса — помочь педагогам освоить навыки общения в цифровую эпоху, научиться использовать новые медиатехнологии в работе и говорить с аудиторией на одном языке. Онлайн-обучение ориентировано на учителей, наставников, студентов, администраторов пабликов, педагогов-блогеров и медиаэкспертов в сфере образования, заинтересованных в системной прокачке медианавыков.
Образовательная программа включает семь тематических блоков, каждый из которых раскрывает ключевые аспекты цифровой коммуникации для педагогов. Участников ждут интерактивные видеоуроки и мастер-классы, авторские статьи, инструкции и методические рекомендации, практические задания с обратной связью и итоговое тестирование. Конкурсный трек «Медиа» включает в себя несколько ключевых этапов. С апреля по октябрь будут доступны первый и второй шаги: регистрация, а также оценка компетенций. Затем участникам предлагается пройти образовательный курс, который продлится с мая по октябрь.
«Флагманы образования» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его цель — создание возможностей для личностного и карьерного развития, общественно-профессионального признания педагогов и управленцев в сфере образования, а также помощь студентам в адаптации в профессии. Победители проекта занимают руководящие должности, входят в кадровый резерв и получают персональные рекомендации по развитию.
Принять участие в конкурсном треке «Медиа» могут студенты, педагоги и административные работники в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики Российской Федерации, а также граждане иностранных государств от 18 лет на момент регистрации. Подать заявку на участие в конкурсном треке можно до 31 октября 2025 года на официальном сайте Проекта flagmany.rsv.ru.