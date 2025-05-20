Югорчан просят соблюдать меры предосторожности на водных объектах
В Югре на сегодняшний день складывается напряжённая обстановка, связанная с происшествиями на воде. Граждан призывают проявить максимальную ответственность и строго придерживаться рекомендаций по безопасному поведению на водных объектах.
Так, по состоянию на 14 мая 2025 года, в регионе зарегистрировано уже 10 происшествий, повлекших гибель девяти человек, еще трое югорчан получили травмы. Пять человек, среди которых ребенок, были спасены сотрудниками экстренных служб.
Среди основных факторов смертельных исходов отмечены аварии с маломерными судами, утопления при ловле рыбы и случаи падения под лед. Причины одной смерти остаются неопределенными.
В целях профилактики несчастных случаев на водных объектах Правительство Ханты-Мансийского автономного округа обновило Правила охраны жизни людей на водных объектах, направленные на создание единой системы стандартов и условий эксплуатации водоемов. Муниципальным образованиям поручено исполнять данные нормативы и обеспечивать контроль исполнения на местах. Помимо этого, местные власти реализуют комплексный План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний сезон, включающий широкий спектр профилактических действий и инициатив, нацеленных на предотвращение гибели людей на воде.
Чтобы предотвратить подобные трагические события, югорчанам рекомендует следовать основным правилам безопасности:
- купаться только в организованных местах отдыха, оснащенных спасательными пунктами и предупредительными знаками;
- нырять лишь в безопасных районах, известных своим отсутствием подводных препятствий;
- соблюдать границы пограничной зоны, указанные установленными буями;
- держаться на уважительном расстоянии от суден и лодок;
- избегать контакта с растениями, могущими спровоцировать аллергию;
- воздержаться от плавания во время шторма или сильного ветра;
- не использовать надувные матрасы, автомобильные камеры и прочие подобранные надувные предметы для отдыха на воде;
- строго следовать инструкциям и рекомендациям по эксплуатации аквапарка или аттракционов;
- особенно внимательным быть родителям и опекунам, обеспечивая безопасность детей на воде.
Помните, что Ваша жизнь и благополучие зависят от Вашей личной осмотрительности и внимательного отношения к требованиям безопасности.