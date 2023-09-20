Дополнительные меры жилищной поддержки для участников СВО
В Югре утверждены дополнительные меры жилищной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Они распространяются на мобилизованных, а также тех, кто заключил контракт с Вооруженными силами России после 23 февраля 2022 года и на добровольцев, отстаивающих интересы нашего государства на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Меры жилищной поддержки:
- первоочередное право на получение субсидии на жилье для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, признанных до 31 декабря 2014 года участниками подпрограмм;
- право на поддержку в виде увеличения процента компенсации ставки по ипотечному кредиту, заключенному до 31 декабря 2020 года (только для участников мероприятия «Предоставление компенсации по ипотечным жилищным кредитам (займам)» государственной программы «Развитие жилищной сферы»);
- первоочередное право для переселения из аварийного жилья, являющегося для них единственным;
- право на получение субсидии гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение или строительство собственного жилья.
Мероприятия по переселению из аварийных домов, а также предоставление субсидий на приобретение или строительство жилья для граждан, состоящих на учете и проживающих по соцнайму, будут реализовываться в порядке, установленном муниципалитетами.
Что касается компенсации процентной ставки, то с 2006 года в Югре
реализуется мера господдержки в форме компенсации процентной ставки по полученным ипотечным кредитам гражданам, заключившим трехсторонние соглашения, а также гражданам, в отношении которых принято решение о компенсации части процентной ставки до 31 декабря 2020 года. Основание - постановление Правительства автономного округа от 29 декабря 2020 года № 643-п «Об организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре условий реализации жилищных прав граждан».
Компенсация предоставляется на основании заключенного трехстороннего соглашения или решения о компенсации части процентной ставки. Она предоставляется в виде траншей, выплачиваемых в соответствии с графиком платежей процентов по кредитам. Есть важное условие: гражданин документально подтверждает выполнение своих обязательство по уплате основного долга и процентов по кредитному договору.
Сегодня в Югре получателями компенсации процентной ставки являются 19 568 человек. Среди них есть участники СВО, для которых и было принято решение по увеличению размера компенсации процентной ставки на 3% к текущему размеру возмещения.
Данная мера поддержки распространяется только на тех, кто уже является участником программы и получает компенсацию из бюджета округа.