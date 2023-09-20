Конференция «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон» состоится в Югорске
26 сентября в Югорске состоится межрегиональная научно-практическая конференция «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон».
Участие в мероприятии примут представители федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления муниципальных районов, организаций (в том числе общин), осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, общественных объединений коренных малочисленных народов, нефтяные компании.
В числе участников сенатор Российской Федерации Александр Новьюхов, директор департамента молодёжной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов, президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова, председатель Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Красноярского края Григорий Дюкарев и другие.
В рамках конференции запланирована работа секций: «Недропользование», «Традиционные знания обских угров в современном культурном пространстве. Развитие национальных видов спорта, этнотуризма», «Социальное благополучие и повышение качества жизни коренных малочисленных народов: обеспечение медицинской помощи, социальных гарантий образования и трудоустройства», «Традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов Севера». Кроме того, состоится круглый стол «О поддержке общин коренных малочисленных народов Севера» и пленарное заседание «Региональный опыт взаимодействия органов власти, промышленных компаний с коренными малочисленными народами Севера».
Участники конференции в режиме открытого диалога обсудят актуальные вопросы развития традиционных видов деятельности: северного оленеводства, рыболовства, охотничьего промысла, системы сбора и переработки дикоросов; традиционной культуры и фольклора, сохранения родных языков, развития этнографического туризма, международных и межрегиональных связей; социального развития, образования, занятости, медицинского обслуживания коренных малочисленных народов; законодательного обеспечения прав и их интересов; урегулирования взаимоотношений между ними и недропользователями; охраны окружающей среды.
В ходе культурной части программы конференции запланированы посещение музея под открытым небом «Суеват пауль» и работа мастеровых площадок в фойе МАУ «Центр культуры “Югра-Презент”».