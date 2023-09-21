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При поддержке Социального фонда на предприятиях появятся общественные комиссии по вопросам социального страхования

21.09.2023

Социальный фонд заключил трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Организации договорились объединить усилия для повышения социальной защиты работающих россиян.

Стороны будут содействовать формированию и работе на предприятиях общественных комиссий, которые окажут работникам помощь в вопросах социального страхования. Специалисты Соцфонда будут разъяснять изменения в области социального страхования и особенности уплаты взносов отдельными предприятиями, а также проводить обучение.

Федерация независимых профсоюзов России является самым крупным объединением трудящихся в стране и выступает в защиту их социальных и трудовых прав. Российский союз промышленников и предпринимателей представляет интересы деловых кругов страны. Организация объединяет представителей тысячи российских компаний – промышленных, научных и финансовых из всех регионов России.

Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре 
 

21.09.2023

21.09.2023