При поддержке Социального фонда на предприятиях появятся общественные комиссии по вопросам социального страхования
Социальный фонд заключил трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Организации договорились объединить усилия для повышения социальной защиты работающих россиян.
Стороны будут содействовать формированию и работе на предприятиях общественных комиссий, которые окажут работникам помощь в вопросах социального страхования. Специалисты Соцфонда будут разъяснять изменения в области социального страхования и особенности уплаты взносов отдельными предприятиями, а также проводить обучение.
Федерация независимых профсоюзов России является самым крупным объединением трудящихся в стране и выступает в защиту их социальных и трудовых прав. Российский союз промышленников и предпринимателей представляет интересы деловых кругов страны. Организация объединяет представителей тысячи российских компаний – промышленных, научных и финансовых из всех регионов России.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре