Специалисты Ханты—Мансийска представили доклад на конгрессе Российского общества онкомаммологов
Сотрудники ОКБ рассказали о результатах исследований использования искусственного интеллекта при диагностике рака молочной железы
Окружная клиническая больница приняла участие сразу в двух научно-исследовательских работах российского общества онкомаммологов. Обе работы опубликованы в журнале «Scopus».
Соавторами статьи «Опухоли женской и репродуктивной системы», посвященной использованию искусственного интеллекта для раннего выявления рака молочной железы, стали: врач-рентгенолог, онколог Юлия Белая, заведующий отделением радиотерапии Сергей Князев и заведующая центром лучевой терапии Алла Ковалева. Соавтором еще одной научной работы, посвященной генетическому исследованию опухоли при раке молочной железы с использованием панели (теста) РАМ (пам) 100 стала врач-рентгенолог, онколог ОКБ Юлия Белая.
На десятом конгрессе Российского общества онкомаммологов Юлия Белая выступила с докладом по теме использования искусственного интеллекта для раннего выявления рака молочной железы. В рамках доклада было отмечено, что заболевание является основной онкологической патологией среди женщин, и одной из ведущих причин смертности. Внедрение в практику рентгенолога платформ оценки маммографических изображений, основанных на работе искусственного интеллекта, позволяет не только увеличить охват женского населения, снизить затраты на проведение скрининга, но и повысить чувствительность и специфичность маммографии, как метода скрининга. В странах, где внедрен данный метод исследования, отмечается значительное снижение смертности при онкологии.
Полученные результаты выполненного исследования позволяют определить роль искусственного интеллекта при скрининге рака молочной железы, как помощь врачам-рентгенологам для исключения ошибок. Не было выявлено ложноотрицательных заключений при оценке МГ-исследований искусственным интеллектом. При этом, важно отметить, что искусственный интеллект не заменит врачей-рентгенологов, но даст новые возможности для совершенствования их работы.
Отметим, что научное соглашение о сотрудничестве Окружной клинической больницы и Всероссийского общества онкомаммологов состоялось 16 декабря 2022 года. После подписания соглашения сотрудники медицинского учреждения приступили и активно включились в совместную научную деятельность.
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