Органическая оленина появится в Югре
Представители Роскачества посетили АО «Саранпаульская оленеводческая компания» в поселке Саранпауль и провели выездную проверку с оценкой органического производства. Это важный этап процесса сертификации, который позволит убедиться в соблюдении всех требований и стандартов ГОСТа.
«Югра является лидером по числу сертифицированных производителей, связанных с дикоросами и имеет огромный потенциал для развития производства органической продукции из дикорастущего сырья», - отметил заместитель директора Департамента проектов устойчивого развития Роскачества Владимир Увайдов.
Саранпаульская оленеводческая компания создана путем приватизации ГУП «Саранпаульский», который образован в 1961 году посредством слияния нескольких мелких оленеводческих хозяйств. На сегодняшний день компания занимается разведением оленей, поголовье которых составляет более 18 тыс. голов. На предприятии работают 53 специалиста из числа коренного местного населения с практическим опытом и знанием специфики трудовой деятельности в области оленеводства. Оленина, которую производит компания, не содержит гормоны, антибиотики, пестициды и другие вредные вещества, так как животные получают только натуральные корма и находятся в благоприятных условиях обитания.
Напомним, что пять товаропроизводителей из Югры уже прошли органическую сертификацию в 2022 году: четыре компании прошли сертификацию сырья из дикоросов и один производитель готовой продукции.
Впереди у специалистов по сертификации органической продукции Роскачества выездные проверки югорских товаропроизводителей в Мегион, Покачи, Сургутском и Нефтеюганском районах. В случае успешного прохождения проверки, пять предприятий получат статус сертифицированных производителей органической продукции, что подтвердит соответствие их продукции высоким стандартам качества и безопасности. Это даст потребителям возможность приобретать высококачественные продукты, отмеченные знаком «Органик».
Отметим, что Фонд развития Югры занимается содействием развития сельского хозяйства в регионе, так для производителей существует услуга по проведению добровольной сертификации органической продукции на безвозмездной основе. Такая поддержка дает возможность предприятиям повысить конкурентоспособность и удовлетворить растущий спрос на органические продукты.
Источник: Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры