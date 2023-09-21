Борис Хохряков: «Газовый фонтан Берёзово положил начало бурному развитию нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири»
Сегодня значимая дата в истории освоения Западной Сибири. Ровно 70 лет назад было положено начало освоению нефтегазовой провинции Западной Сибири. Об этом известил мощный Берёзовский фонтан газа – 21 сентября 1953 года в 21 час 30 минут на скважине Р-1 Берёзовской буровой партии произошел внезапный газо-водяной выброс.
Как вспоминают современники, газ вырывался из земли со страшным гулом, который напугал жителей поселка, а бьющая из скважины струя достигала 50 метров в высоту. Именно этот Берёзовский фонтан стал первым доказательством того, что недра Югры действительно богаты залежами углеводородов, именно он положил начало широкому освоению газовых и нефтяных месторождений Западной Сибири.
«Значение Берёзовского фонтана трудно переоценить, – отмечает Председатель Думы Югры Борис Хохряков. – Ровно 70 лет назад впервые была доказана нефтегазоносная перспективность Западно-Сибирской низменности. Берёзовский газ поставил последнюю точку в спорах ученых о перспективности этой территории. Газовый фонтан положил начало бурному развитию нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири, подтвердив прогнозы наличия в регионе крупных запасов газа. История открытия и разработки крупнейшей в мире нефтегазоносной провинции наполнена многими яркими и славными страницами, повествующими о тернистом пути первопроходцев: геологов, нефтяников и газовиков. Для многих людей, которых позвала сюда молодость, эта территория стала второй родиной».
Сегодня на этом месте, где 70 лет назад взметнулся ввысь Берёзовский газ из недр земли, стоит памятник истории регионального значения –первооткрывателям газа Западной Сибири «Скважина Р-1».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры