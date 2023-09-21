Блогеров Югры приглашают рассказать о культуре народов Севера
Югорчан приглашают принять участие в медиаобразовательном блог-туре «В гостях у носителей языка», который проводит автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
Медиаобразовательный блог-тур состоится в октябре 2023 года в Республике Коми.
Как сообщили организаторы, мероприятие направлено на популяризацию и продвижение родных языков народов России в молодежной среде.
В блог-туре могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, ведущие блоги или соцсети на родных языках. Подать заявку можно до 30 сентября на сайте ресурсного центра: Медиаобразовательный блог-тур «В гостях осителей языка» (Республика Коми) Ресурсный центр в сфере национальных отношений (xn----8sbnatxcctbeddbtj9c2e.xn--p1ai).
По итогам блог-тура участники проекта совместно создадут новые методы сохранения и продвижения родных языков, посты, видеоролики, а также и блог проекта «В гостях у носителей языка».
admhmao.ru