Блогеров Югры приглашают рассказать о культуре народов Севера

Представители Роскачества посетили АО «Саранпаульская оленеводческая компания» в поселке Саранпауль и провели выездную проверку с оценкой органического производства. Это важный этап процесса сертификации, который позволит убедиться в соблюдении всех требований и стандартов ГОСТа.

