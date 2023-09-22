Со школьной скамьи – к успешному агробизнесу
Российский союз сельской молодёжи дал старт новому образовательному проекту «Школьный агростартап», который направлен на популяризацию фермерства через выявление и поддержку талантливой молодёжи, а также
на её вовлечение в процесс разработки и реализации бизнес-проектов в сфере развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий.
Его участниками станут учащиеся школ в возрасте от 14 до 18 лет.
Проект включает в себя обучающий онлайн-курс и командный конкурс
по бизнес-планированию по направлениям: фермерство и переработка сельскохозяйственной продукции; народные промыслы; сельский туризм, торговля и услуги; свободное направление.
В рамках онлайн-курса участники познакомятся с секретами успешного бизнес-планирования. Кроме того, они смогут получить дополнительные баллы для успешного прохождения командного конкурса.
Конкурс пройдёт в два этапа: дистанционном и очном. На первом участникам предстоит оформить заявку на сайте организатора с описанием своего бизнес-плана, которая пройдёт оценку профессионального жюри из представителей органов власти, бизнес-структур в сфере агропромышленного комплекса, научного сообщества, отраслевых союзов и иных компетентных организаций.
Авторы лучших заявок будут приглашены к участию в очном финале конкурса, где им нужно будет креативно презентовать свой бизнес-проект
и пройти блиц-опрос от экспертов конкурса. Победители будут награждены дипломами и памятными призами от организаторов проекта. В том числе, учреждениям команд победителей будут подарены сельскохозяйственные теплицы.
Зарегистрироваться на онлайн-курс нужно до 31 октября на сайте Российского союза сельской молодёжи https://edu.rssm.su/. А желающим принять участие
в конкурсе нужно в течение этого же срока оставить заявку по ссылке https://молодёжьсела.рф/projects/samorealizatsiya-molodezhi/shkolnyy-agrostartap/.
Не упускай возможность расширить свои знания и начинай строить
свой бизнес на селе уже в школьном возрасте!
Отметим, что проект реализуется при грантовой поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».
Положение о конкурсе здесь.
Контакты: Иванова Полина Андреевна, руководитель пресс-службы Российского союза сельской молодёжи, 8 (499) 605-86-50 (доб.4513), pressa@rssm.su
Источник: Российский союз сельской молодёжи