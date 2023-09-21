Наталья Комарова: Язык — фундамент национальной культуры и литературы
В Ханты-Мансийске состоялось открытие всероссийской конференции финно-угорских писателей с международным участием. Мероприятие проходит под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и международной организации регионов «Северный форум» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
В конференции принимают участие порядка 200 человек — представителей финно-угорских территорий Российской Федерации, а также Венгрии, Белоруссии, Молдовы: литераторы, переводчики, издатели, представители науки в сфере литературоведения, языкознания, этнографии, сотрудники библиотек и учебных заведений.
«Исследователи вместе с писателями, развивающими родные языки, культуру, на полях конференции обсудят вопросы языкознания, этнографии, книгоиздания. В центре обсуждений — феномен финно-угорской литературы и культуры. Его гуманитарная ценность для мира в том, что он содержит рецепт устойчивого развития регионов, целеполагание на гармонизацию с природой, общепринятые человеческие ценности», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова, приветствуя участников конференции.
Глава региона акцентировала внимание, что язык — фундамент национальной культуры, литературы, вектор развития, лежащий в основе Международного десятилетия языков коренных народов мира. По словам Натальи Комаровой, Югра в партнерстве с ЮНЕСКО системно реализует проекты по сохранению родных языков. Особое внимание уделяется начинающим авторам, чье творчество на родных языках транслирует миру знания, традиции коренных народов. Так, в ежегодную премию губернатора автономного округа в области литературы с этого года вводится новая номинация — «Молодой автор», участвовать в ней могут авторы, в том числе начинающие, до 35 лет включительно.
«Результаты вашей работы на конференции — это неоценимый вклад в устойчивое развитие финно-угорских народов, коренных народов Российской Федерации», — подчеркнула Наталья Комарова.
В видеообращении к участникам мероприятия ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко выразила уверенность, что всероссийская конференция финно-угорских писателей с международным участием станет ярким событием Международного десятилетия языков коренных народов, объявленного Генеральной ассамблеей ООН.
«Эта масштабная инициатива направлена, в том числе, на продвижение литературы как высшей формы организации языка. Она ставит целью создание потенциала для сохранения живого наследия коренных народов через их историю, языки, устные традиции, философию, письменность и литературу. Большой вклад в эту деятельность вносит правительство Югры. В июне Ханты-Мансийск с успехом в пятый раз принял конференцию “Информация и коммуникация в цифровую эпоху” по теме многоязычия в киберпространстве. В августе в столице Югры широко праздновали международный день коренных народов. Важные проекты осуществляет этнографический музей под открытым небом “Торум Маа”, в создании которого приняли участие известный хантыйский прозаик, наш современник Еремей Айпин», — обратила внимание Татьяна Довгаленко.
Председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера думы Югры Еремей Айпин сообщил, что в августе этого года при поддержке правительства и губернатора Югры зарегистрирована новая организация — Ассоциация финно-угорских писателей. Ее цель —реализация механизмов влияния на финно-угорский литературный процесс, формирование условий для эффективной творческой деятельности, содействие развитию инициативы и творчества в сфере организации содержательного досуга как средства воспитания и повышения духовной культуры граждан. Президентом вновь созданной организации был единогласно избран Еремей Айпин.
«С одной стороны наша задача — системно работать с финно-угорской литературой на территории Российской Федерации, с другой — мы бы хотели принимать активное участие в международных мероприятиях финно-угорского движения. Участники конференции представляют большую финно-угорскую цивилизацию от Дуная до Оби. Надеемся, что вы все будете участвовать в создании совета нашей ассоциации», — выразил надежду Еремей Айпин.
По словам исполнительного директора международной организации регионов «Северный форум» Владимира Васильева, большая финно-угорская семья объединяет множество регионов Сибири, северо-запада России, Скандинавии, является авторитетным объединением.
«Писатели во все времена играли огромную роль в формировании общественного сознания, в развитии культурных, духовно-нравственных ценностей, патриотизма. Поэтому значение писателей неоспоримо. Программа конференции очень насыщенная и разнообразная. Будем рады получить результаты и распространить их по всем регионам для использования в повседневной работе», — подчеркнул Владимир Васильев.Он отметил, что Югра в вопросе поддержки коренных народов, сохранении их культуры и традиций служит примером для других субъектов Российской Федерации.
В завершение открытия конференции состоялась церемония вручения наград Международной организации регионов «Северный форум» и Ханты-Мансийского автономного округа.
За значительный вклад в научно-исследовательскую деятельность, возрождение культуры и искусства коренных малочисленных народов Севера премия Ханты-Мансийского автономного округа «За развитие культуры малочисленных народов Севера» присуждена Еремею Айпину, председателю Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера думы Югры.
За личные заслуги в педагогической деятельности с применением новейших образовательных стандартов и методик почетное звание «Заслуженный работник образования Югры» присвоено Ларисе Карпенко, учителю мансийского языка МБОУ «Нижненарыкарская СОШ».
За личные заслуги в педагогической деятельности, выявление и развитие индивидуальных способностей обучающихся, раскрытие их творческого потенциала почетное звание «Заслуженный работник образования Югры» присвоено Маргарите Куклиной, воспитателю МБОУ «Варьеганская СОШ».
За эффективную и добросовестную работу почетной грамотой губернатора Югры награждена Светлана Денисламова, директор объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
За эффективную и добросовестную работу благодарность губернатора Югры объявлена:
Тамаре Казамкиной, инструктору по труду МБОУ «Варьеганская СОШ»;
Елене Капитановой, заведующей сектором литературного краеведения отдела краеведческой литературы и библиографии Государственной библиотеки Югры;
Валерию Михайловскому, члену правления Ханты-Мансийской окружной общественной организации «Союз писателей России».
За личный вклад в развитие культуры и литературы коренных народов Севера благодарственное письмо губернатора Югры вручено Альбине Кузьминой, руководителю литературного объединения «Замысел», члену Ханты-Мансийской окружной организации «Союз писателей России».
За сохранение традиций и наследия коренных народов Арктики и Севера специальный приз международной организации северных регионов «Северный форум» вручен Марии Волдиной, почетному гражданину Югры, члену Союза писателей России.
Источник: admhmao.ru