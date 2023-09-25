Новый участник национального проекта «Производительность труда» в Югре ˗ ООО «Нефтеюганскпромсервис»
Основной вид деятельности предприятия, которое базируется в г. Нефтеюганске – производство промышленных газов: азот, кислород (в том числе медицинский), углекислый газ, аргон.
Кроме того, компания предоставляет услуги по транспортировке этих газов, а также выполняет ремонт машин и оборудования, технические испытания, исследования, анализ, сертификацию.
Сейчас предприятие ждет 6 месяцев активного сотрудничества с региональным центром компетенций Технопарка высоких технологий – именно столько длится период активной работы с каждым участником проекта. Под руководством сертифицированных экспертов РЦК сотрудники будут осваивать инструменты бережливого производства.
Но стоит отметить, что по истечению этого срока работа не заканчивается. Всесторонняя поддержка оказывается и после завершения пилотного проекта.
Сейчас в нефтеюганкой компании проходит стадия подготовки. В ближайшее время начнется первый этап – эксперты проведут стартовое совещание и первые тренинги.
Напомним, что стать участником национального проекта и получить бесплатные практические знания по оптимизации процессов могут любые производственные предприятия и торговые компании. Для этого они должны отвечать условиям: работать в сферах обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства или торговли, получать выручку от 400 млн рублей и обладать долей иностранного капитала не выше 50%.
Заявку необходимо подать на сайте производительность.рф.
Контактная информация: +7 (3467) 388-235, tp@tp86.ru.
АУ «Технопарк высоких технологий»