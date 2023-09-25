Обеспечение жилищными условиями новых кадров
Штат докторов о пополнился двумя участковыми терапевтами, неврологом, рентгенологом, урологом, аллергологом и врачом лабораторной диагностики.
Врачу-терапевту Кристине Лисовец и врачу-урологу Гасану Гасанову были вручены ключи от служебных квартир. Кристина Николаевна вместе с мамой отпраздновали новоселье в двухкомнатной квартире, а Гасан Муратович вместе с супругой и тремя детьми – в трехкомнатной.
В коллективе уверены: обеспечение жилищными условиями – важный аргумент как для привлечения новых кадров, так и для сохранения имеющегося костяка специалистов.
Напомним, в 2022 году при участии администрации Нягани и Департамента здравоохранения ХМАО-Югры для учреждения было приобретено 7 квартир в новом многоэтажном доме. Тогда сразу двоим специалистам удалось решить вопросы жилищного характера. В 2021 году отдельная жилплощадь появилась у четырех сотрудников Талинской врачебной амбулатории
Татьяна Колосова, временно исполняющая обязанности главного врача БУ «Няганская городская поликлиника»: «Мы ведем непрерывную работу по привлечению в штат высокопрофессиональных специалистов. Появляются новые для учреждения виды деятельности: с целью оказания первичной специализированной медицинской помощи гражданам с различными нарушениями работы иммунной системы получена соответствующая лицензия, прием пациентов ведет врач-аллерголог-иммунолог. Сегодня ведутся организационные работы по открытию кабинета оптометрии, где будет проводиться простая коррекция зрения. Повышение доступности и качества медицинской помощи – наша основная задача».
dzhmao.ru