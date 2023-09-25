Новые аппараты ИВЛ поступили в перинатальный центр Нижневартовска
В сентябре текущего года в БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» были введены в эксплуатацию два аппарата ИВЛ Mindray SV600 экспертного класса производства КНР в отделение анестезиологии и реанимации (для женщин).
Аппарат ИВЛ оснащен широким экраном с высокой четкостью, интерфейсом пользователя и мощными дополнительными инструментами.
В современных клинических условиях главным требованием к медицинскому оборудованию является простота в использовании. Аппараты ИВЛ SV600 разработаны с учетом этого требования, поэтому их эргономичный дизайн и интуитивно понятный интерфейс предоставляют медицинскому персоналу возможность легко и быстро выполнить вентиляцию легких.
Аппарат использует цифровые и графические дисплеи для отображения сопротивления, растяжимости и состояния спонтанного дыхания в реальном времени. Данные аппараты предоставляют широкие возможности гибкой настройки. Пользователи могут настраивать клавиши быстрого доступа. Для регулярного технического обслуживания не требуются специальные инструменты – проводить профилактическое обслуживание модулей аппарата достаточно просто.
В настоящее время вопросы безопасности медицинской деятельности крайне актуальны, в Нижневартовском перинатальном центре им уделяется повышенное внимание, что приводит к хорошим результатам – риски нежелательных осложнений сведены практически к нулю.
Ежегодно в учреждении проводится более 3500 оперативных вмешательств в операционных акушерского стационара, гинекологического отделения и дневного стационара. Врачами-анестезиологами-реаниматологами оказывается более трех тысяч анестезиологических пособий, при этом доля эндотрахеальных наркозов всего около 12%, поскольку в практике перинатальных центров большее внимание уделяется развитию региональных методов анестезии, в связи с отсутствием отрицательного воздействия на плод.
В случае тяжелых осложнений течения беременности и развития критических состояний пациентам может требоваться респираторная поддержка, иногда продолжительная по времени, которую легко обеспечить при использовании нового дыхательного оборудования.
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