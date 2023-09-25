Туриада – одно из любимых мероприятий Полноватской школы
16 сентября в Полноватской средней общеобразовательной школе им. И.Ф. Пермякова традиционно прошла «Осенняя туриада», посвящённая Международному дню туризма. «Туриада» проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья.
В это утро всё началось со сбора учащихся и учителей во дворе школы. Затем мы все вместе дружно отправились в пеший поход в лес. В «Туриаде» участвовали команды по восемь человек со всех классов.
Соревнования проходили в восемь этапов:
установка палатки;
стрельба из лука;
юные пожарные;
разведчики;
навесная переправа;
переправа через «болото»;
интеллектуальный этап;
оказание медицинской помощи.
Перед прохождением этапов нам всем выдали маршрутный лист и провели инструктаж. Среди команды нашего 7 класса мы определили ответственных за прохождение того или иного этапа, а затем по сигналу главного судьи дружно стартовали. Этапы были простые и сложные, рассчитанные на физическую выносливость и интеллектуальную эрудированность. Благодаря слаженной работе команды наш класс одержал победу в «Туриаде – 2023».
После прохождения всех этапов соревнований мы все собрались у костра для участия в конкурсе «Песни у костра». К исполнению песен ребята подошли творчески. И в этом конкурсе мы также заняли призовое место.
В этот день нам повезло и с погодой, было тепло и солнечно.
«Осенняя туриада» зарядила участников хорошим настроением, бодростью и желанием встретиться через год.
Регина Бессонова,
юнкор, ученица 7 класса Полноватской школы,
Анастасия Евгеньевна Вахат, учитель хантыйского языка
Фотографии: Е.Н. Филоненко