Форма поиска

Для слабовидящих

Туриада – одно из любимых мероприятий Полноватской школы

25.09.2023

16 сентября в Полноватской средней общеобразовательной школе им. И.Ф. Пермякова традиционно прошла «Осенняя туриада», посвящённая Международному дню туризма. «Туриада» проводится в целях пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья.

В это утро всё началось со сбора учащихся и учителей во дворе школы. Затем мы все вместе дружно отправились в пеший поход в лес. В «Туриаде» участвовали команды по восемь человек со всех классов.

Соревнования проходили в восемь этапов:


установка палатки;
 стрельба из лука;

юные пожарные;
разведчики;
навесная переправа;
переправа через «болото»;
интеллектуальный этап;
оказание медицинской помощи.


Перед прохождением этапов нам всем выдали маршрутный лист и провели инструктаж. Среди команды нашего 7 класса мы определили ответственных за прохождение того или иного этапа, а затем по сигналу главного судьи дружно стартовали. Этапы были простые и сложные, рассчитанные на физическую выносливость и интеллектуальную эрудированность. Благодаря слаженной работе команды наш класс одержал победу в «Туриаде – 2023».

После прохождения всех этапов соревнований мы все собрались у костра для участия в конкурсе «Песни у костра». К исполнению песен ребята подошли творчески. И в этом конкурсе мы также заняли призовое место.

В этот день нам повезло и с погодой, было тепло и солнечно.

«Осенняя туриада» зарядила участников хорошим настроением, бодростью и желанием встретиться через год.

Регина Бессонова,

юнкор, ученица 7 класса Полноватской школы,

Анастасия Евгеньевна Вахат, учитель хантыйского языка

Фотографии: Е.Н. Филоненко

25.09.2023

25.09.2023