Выборы в «Школьное правительство» состоялись!
21 сентября в Полноватской средней общеобразовательной школе имени И.Ф. Пермякова состоялся большой школьный сбор, на котором классы подведи итоги прошлого учебного года и поставили задачи на новый учебный год.
Каждый класс подготовил выступление, которое сопровождалось презентацией, видеороликом или песней. По традиции на большом школьном сборе представляют и ребят, которые будут возглавлять «Школьное правительство». Сюда входят самые активные и неравнодушные старшеклассники, желающие сделать жизнь в школе интересной и насыщенной.
Также состоялась церемония инаугурации президента «Школьного правительства». В результате выборов им стала Диана Дьяченко, учащаяся 10 класса. Были названы и имена ребят, которые будут возглавлять посты министерства науки, спорта, культуры и досуга, труда, рекламы и совета друзей-малышей. У правительства много планов и идей. В этот же день был дан старт ежегодному конкурсу «Класс года».
Надеюсь, что у нас получится воплотить все идеи и замыслы, сделать так, чтобы в школе царила дружная атмосфера.
Диана Дьяченко,
юнкор, ученица 10 класса,
Анастасия Евгеньевна Вахат,
учитель хантыйского языка