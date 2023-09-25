Гуманитарный груз доставлен!
На прошедшей неделе из Ханты-Мансийска команда «СборХМ» отправила очередную машину с гуманитарным грузом на передовую. Жители города сплочённо помогают бойцам, которые находятся на линии фронта и служат во имя будущей Победы и мира. В сборах гуманитарной помощи участвуют и администрация города, и местные представители бизнеса, и сотрудники муниципальных учреждений, и простые неравнодушные горожане.
Руководитель сообщества «СборХМ» Кристина Филиппенко сообщила, что этим рейсом добровольцы отработали 14 заявок полученных как от госпиталя, так и самих военнослужащих. Огромную благодарность хочется выразить предпринимателям, которые приобрели и отправили для югорских бойцов два квадроцикла и два автомобиля. В зону СВО передают маскировочные сети, которые плели школьники восьмой и третьей школы, и волонтёры «серебряного возраста».
Также было укомплектовано несколько посылок с одеждой для мобилизованных земляков. Их готовили добровольческое движение «Шьём для наших». БУ «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения» помог шить подушки для наших бойцов. В фонд помощи швей и закройщиц по инициативе Главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина были выделены средства на закупку флиса для пошива термобелья, тёплых снудов и балаклав.
Неравнодушными людьми, а также женским движением в Ханты-Мансийске были предоставлены медикаменты первой необходимости. Свой вклад внесли и жители Ханты-Мансийского района, которые изготавливают сухой душ, вяжут носки, снуды, варежки и перчатки.
И вчера, 24 сентября, команда «СборХМ» получили отличную новость. Груз прибыл и благополучно расформирован по адресатам!
Команда выражает сердечную благодарность замечательному водителю Александру, за его громадный труд, за великую ответственность, что сложилась на его плечи. Также передаёт огромное спасибо Администрации города, неравнодушным жителям, предпринимателям, депутатам города за оказанную помощь в отработке заявок!
Тамара Мерова