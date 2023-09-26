Врачи гинекологического отделения окружной больницы Нижневартовска спасли пациентку с 30-сантиметровой опухолью матки
После операции она получила необходимое лечение и рекомендации.
Женщина поступила в больницу, страдая от необычного роста живота и открывшегося кровотечения. После тщательного обследования врачи поставили диагноз – опухоль матки. Новообразование соответствовало размеру 26 недели беременности и имело гормональную этимологию. Причин для развития такого заболевания множество, самое главное – вовремя его обнаружить и не игнорировать тревожные изменения в своём организме.
— «К сожалению, очень долго женщина не посещала гинеколога. Обратиться к врачу её заставило лишь открывшееся кровотечение. Технически операция была непростой, из-за размеров новообразования и степени поражения матки, нами было принято решение о её удалении», – отметила врач-акушер-гинеколог Людмила Синегубова.
Профессиональное медицинское вмешательство стало необходимостью для сохранения жизни и восстановления здоровья женщины. После операции она получила необходимое лечение и рекомендации по дальнейшим действиям для поддержания своего здоровья.
Отметим, что при отсутствии патологии всем женщинам необходимо посещать гинеколога как минимум один раз в год. Заболевание, выявленное на ранних стадиях, легче лечится.
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