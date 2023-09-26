В Югре отмечен вклад Еремея Айпина в развитие культуры малочисленных народов Севера
Вице-спикер Думы Югры, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин был удостоен премии автономного округа «За развитие культуры малочисленных народов Севера».
Церемония награждения состоялась в органном зале КТЦ «Югра-Классик» на открытии Всероссийской конференции финно-угорских писателей с международным участием. Награды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на конференции вручила глава региона Наталья Комарова.
Еремей Данилович был представлен к награждению Думой Югры как видный общественно-политический деятель коренных малочисленных народов и видный деятель культуры автономного округа.
Парламентарий – член Союза писателей России, известный в Югре и за ее пределами писатель, автор свыше 20 книг. Пишет на русском и на хантыйском языках. Романы «Ханты, или Звезда Утренней зари», «У гаснущего очага», «Божья матерь в кровавых снегах», «В поисках Первоземли» переведены на многие языки мира.
По мотивам романа «Божья матерь в кровавых снегах» снят художественный фильм «Красный лед. Сага о хантах». На основе его литературных художественных произведений созданы отдельные постановки на сцене Театра обско-угорских народов «Солнце».
Напомним, звание лауреата премии автономного округа «За развитие культуры малочисленных народов Севера» является почетным званием региона, предусмотрено окружным законом «О наградах и почетных званиях Ханты-Мансийского автономного округа ¬– Югры».
Премия присуждается жителям нашего региона с декабря 2008 года за значительный вклад в научно-исследовательскую деятельность, возрождение и развитие традиционных ремесел, культуры и искусства малочисленных народов Севера.
В свое время лауреатами премии становились Андрей Тарханов, Геннадий Райшев и другие известные деятели культуры коренных народов.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным советника заместителя Председателя –
председателя Ассамблеи представителей коренных
малочисленных народов Севера
Думы Югры