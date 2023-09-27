Театр обско-угорских народов – Солнце представит зрителям премьеру спектакля «Чехов. Трагикомические истории»
14 октября 2023 года в 18 00 часов, 15 октября в 18 00 часов, 22 октября в 18 00 часов на сцене БУ «Театр обско-угорских народов - Солнце» состоятся премьерные показы спектакля по произведениям А.П. Чехова «Чехов. Трагикомические истории».
Более 100 лет Антон Павлович Чехов является одним из самых востребованных драматургов на отечественной и мировой сцене. Его произведения – тонкие, остроумные, созвучные любому времени. Режиссер спектакля Леонид Архипов дает нам возможность ещё раз соприкоснуться с творчеством великого писателя.
Спектакль погружает зрителя в особый мир русской усадьбы конца ХIХ века, знакомит с нестареющими чеховскими героями, дарит удовольствие наслаждаться прекрасным языком произведений Чехова, их тонким юмором и неожиданными поворотами сюжетных линий.
Сюжет спектакля - всегда актуальная история отношений между мужчиной и женщиной, история любви и брака. Вместе с героями спектакля мы будем наблюдать за мгновенно вспыхнувшими чувствами между героями «Медведя», узнаем, к каким неожиданным последствиям приводит предложение руки и сердца героев комедии «Предложение». И, наконец, будни семейной жизни предстанут перед нами в комедии «Юбилей».
Являются ли любовь, брак и наличие имущества обязательными составляющими счастья человека? Прямой ответ на эти вопросы великий классик не дает, предоставляя зрителю возможность найти ответ самостоятельно.
"Театр обско-угорских народов - Солнце"