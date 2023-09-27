Вера Кондратьева: «Главное - сохранить память о подвигах коренных жителей Севера»
Посол доброй воли Международной организации северных регионов «Северный Форум» Вера Кондратьева приняла участие в заседании круглого стола «Народная дипломатия через культурный диалог финно-угорских народов».
Участница Евразийского объединения женщин-региональных лидеров, член Общественной палаты Югры, руководитель общественной организации культуры коренных малочисленных народов Севера «МаМыхэм» Вера Кондратьева выступила с презентацией проекта «Север для Победы. Каждый для дела мира».
«Главная цель проекта – сохранить память о подвигах коренных жителей Севера. Освещая исторические события и факты Великой Отечественной войны, мы ценим вклад Севера в итог Великой Победы. Проект стал площадкой для общения и международного гуманитарного сотрудничества, объединяя единомышленников из Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Китая, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Беларуси, Сербии. Немаловажным является то, что проект объединяет молодежь, неправительственные организации и привлекает внимание зарубежной аудитории, а именно наших соотечественников», – поделилась Вера Кондратьева.
Запуск проекта «Север для Победы. Каждый для дела мира» состоялся в 2020 году по инициативе Веры Кондратьевой. В ходе реализации проекта ежегодно проходит Международная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» на раритетных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа», патриотическая выставка «Север для Победы. Каждый для дела мира».
В заседании круглого стола «Народная дипломатия через культурный диалог финно-угорских народов» также приняли участие представители Литературной газеты г. Москвы, руководители и инициаторы международных проектов, реализуемых в Югре, зарубежные эксперты.
Источник: РИЦ "Югра"