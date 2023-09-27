В окружной столице издадут книгу о трудовых подвигах хантымансийцев
В Ханты-Мансийске при поддержке администрации будет издана книга о трудовых подвигах горожан времен Великой Отечественной войны. Такое решение было принято на заседании рабочей группы по присвоению столице почетного звания «Город трудовой доблести».
«Представители администрации и думы города, краеведы, сотрудники архивов и общественники обсудили на заседании, какие мероприятия проведут в ближайшее время, чтобы увековечить подвиг ханты-мансийцев», – сообщает официальная страница мэрии Вконтакте.
Горожане могут помочь в сборе сведений о трудовых подвигах своих близких и земляков в период Великой Отечественной войны. Информацию можно передать в МБУ «Городской информационный центр» по адресу ул. Пионерская, д. 67 или на электронную почту red62@mail.ru.