В Югре пройдёт Цифровая неделя
30 сентября в округе стартует «Цифровая неделя», в рамках которой пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню интернета. Практические мастер-классы, ИТ-квизы, цифровые диктанты, викторины и интерактивы с призами в ключе нацпрограммы «Цифровая экономика» завершатся 6 октября.
Участниками Цифровой недели станут жители Югры самого разного возраста и профессиональных категорий: школьники и их родители, студенты, участники «Движения первых» и ученики «Яндекс Лицея», а также обычные жители округа. Все они смогут лучше узнать о различных цифровых сервисах и повысить свои IT-компетенции.
Кроме того, в муниципалитетах округа для школьников, студентов и других категорий граждан пройдут IT-квиз и Цифровой диктант, на котором можно проверить свои знания по нескольким темам: цифровое потребление,
IT-компетенции, кибербезопасность и новые технологии. В этом году особое внимание будет уделено знакомству с отечественными IT-сервисами и продуктами.
Площадками Цифровой недели станут школы, Государственная библиотека Югры, Югорский НИИ информационных технологий, а также офис компании «Ростелеком».
Депинформтехнологий Югры