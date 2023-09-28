Коллектив Нижневартовской окружной клинической детской больницы отправил очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО
Сбор проходил в рамках гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Югре
На этот раз груз сформировали из резервов больницы. В коробках необходимый для работы материал и одноразовые расходники, предназначенные для работы медиков.
Сбор проходил в рамках гуманитарной миссии партии «Единая Россия» в Югре.
«Коллектив Нижневартовской окружной клинической детской больницы всегда поддерживает подобные инициативы. В числе участников СВО родные наших коллег, мы не можем оставаться в стороне», - отметила главная медицинская сестра детской больницы Наталья Ионова.
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