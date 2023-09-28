Валентина Матвиенко и Наталья Комарова обсудили необходимость развития законодательства в области недропользования
Накануне, в ходе рабочей поездки в Москву, губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. На встрече обсуждались вопросы развития законодательства в области недропользования.
Валентина Матвиенко обратила внимание, что важно учитывать мнение представителей таких регионов, как Ханты-Мансийский автономный округ. «Развивать законодательство в этом направлении надо. И когда занимаемся разработкой законопроектов или их сопровождением, стараемся учитывать мнение субъектов. Ваше мнение как опытного губернатора и политика очень ценно», — отметила спикер Совета Федерации.
Наталья Комарова отметила необходимость развития законодательства в области недропользования. «В соответствии с принятыми решениями Президента Российской Федерации Владимира Путина, Федерального Собрания Российской Федерации необходимо развивать законодательство в сфере недропользования, в том числе геологоразведки. Я рассчитываю, что подключится команда сенаторов и будут разработаны такие правовые решения, которые повлияют на повышение эффективности использования природных богатств нашей страны», — обозначила Наталья Комарова.