Сегодня управляющий ОСФР по ХМАО-Югре Татьяна Зайцева приняла участие в прямом эфире Губернатора Югры, посвященного услугам в электронном формате
В преддверии Дня интернета, прошла прямая линия «Услуга без чиновника» с участием главы региона Натальи Комаровой. Во время онлайн-встречи участники обсудили вопросы как осуществляется полное автоматическое назначение пенсионного и социального обеспечения, как идет цифровизация и как работают онлайн-сервисы.
Татьяна Зайцева управляющий Отделения Социального фонда России по ХМАО – Югре в прямом эфире рассказала какими электронными услугами на портале Госулусги могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями, люди пенсионного возраста и семьи с детьми.
«На сегодняшний день мы пришли к тому, что Фонд сам запрашивает все справки через межведомственное сотрудничество. На данный момент ОСФР по ХМАО – Югре оказывает более 100 услуг через электронную платформу Госуслуги. Ими можно воспользоваться в удобном формате не выходя из дома. При этом фонд сохраняет разные каналы обслуживания. Гражданин может прийти в любую клиентскую службу фонда или в МФЦ и получить необходимую услугу», – подчеркнула Татьяна Зайцева.
Часть соцуслуг Социальный фонд оформляет и назначат гражданам проактивно. В этом случае не нужно собирать справки и лично обращаться в клиентскую службу, Социальный фонд все сделает самостоятельно: оформит сертификат на материнский капитал, СНИЛС новорожденным, назначит пособия в связи с рождением ребенка, пенсию по инвалидности и многое другое. Ежегодно количество проактивных услуг расширяется.
Следующий этап развития социальной сферы, это единая цифровая платформа. Она позволит собрать всю информацию о человеке, необходимую для проактивного и беззаявительного обслуживания. Сведения будут аккумулироваться в статусы, обновляемые в течение всей жизни.
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– по телефону горячей линии 8 800 1000 001
– в Электронную приемную на официальном сайте СФР, которая работает в режиме 24/7 (https://social-insurance.sfr.gov.ru/reception_desk/)
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Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре