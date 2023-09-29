Вошли в чат: «Ростелеком» в Югре обеспечил интернетом и мобильной связью национальную деревню Кимкьясуй
Специалисты компании «Ростелеком» завершили строительно-монтажные работы по прокладке оптоволоконной линии связи в крошечную мансийскую деревню Кимкьясуй Берёзовского района, где сейчас проживает около 100 человек. В Ханты-Мансийском автономном округе идет второй этап федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).
С весны техника «Ростелекома» работала в труднодоступной местности: спецмашины укладывали кабель в грунт на глубину полтора метра. Всего протянуто около 60 километров оптоволокна от деревни Сосьва. В Кимкьясуе смонтирована базовая станция, которая обеспечивает жителям мобильные интернет и голосовую связь стандартов 4G/LTE.
Павел Артеев, глава Берёзовского района:
«Мы рады, что современные технологии приходят даже в самые труднодоступные территории Югры. Первой, получившей мобильный интернет и сотовую связь по программе УЦН 2.0 в нашем районе, стала деревня Анеева. Сегодня в цифровом будущем оказались и жители Кимкьясуя. Теперь люди могут пользоваться порталом Госуслуг, системой дистанционного обучения прямо со смартфона, а также совершать онлайн-покупки, не выходя из дома».
В дальнейшем у жителей появится возможность подключить интерактивное телевидение, видеонаблюдение и другие сервисы от компании «Ростелеком».
Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»:
«Кроме Кимкьясуя в 2023 году по федеральной программе устранения цифрового неравенства интернетом и мобильной связью будут обеспечены еще два населенных пункта Сургутского района. Это деревня Каюкова и поселок Песчаный. На каждой из этих территорий живет от 100 до 500 человек».
Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства базовых станций.
Между тем, Минцифры России завершило народное голосование за населенные пункты, которые будут обеспечены интернетом и мобильной связью в Югре в 2024 году. В шорт-лист по результатам голосования вошли четыре поселения: Согом Ханты-Мансийского района, Большетархово и Чехломей Нижневартовского района, а также Тайлакова Сургутского района. Можно было поддержать не только родной поселок или деревню, но и проголосовать за соседей. На портале Госуслуг опрос завершился 13 августа, а до 10 сентября принимались голоса в письменном виде, отправленные почтой в Министерство цифрового развития России. Окончательные итоги народного голосования будут подведены в середине октября.
Ханты-Мансийский филиал ПАО «Ростелеком»