В Югре пройдёт большая учительская неделя
Президент России Владимир Путин объявил 2023 год в России Годом педагога и наставника. Поэтому накануне профессионального праздника Дня учителя со 2 по 8 октября в регионах России будет проходить Большая учительская неделя. Как в департаменте образования и науки Югры отметили, что автономный округ не станет исключением.
В дни Большой учительской недели в Югре будет создана интерактивная карта «По дороге в Югру», содержащая архивные фото и интересные факты об учительских семьях Югры. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Сургуте и Нягани начнется реализация обучающей программы по запуску и продвижению образовательных бизнес-идей молодых активистов. Помимо этого состоится региональное совещание классных руководителей, советников по воспитательной работе.
Завершится Большая учительская неделя Югры 6 октября в Березовском районе, где подведут итоги региональной акции «Дорога просвещения», организованной весной институтом развития образования Югры, а также представят лучшие практики педагогического опыта.
Напомним, региональная акция «Дорога просвещения» стартовала 15 марта и завершится 15 декабря. Как отмечает директор института Виктория Клюсова, цель региональной акции – вовлечение педагогических работников образовательных организаций Югры в укрепление позитивного имиджа профессии педагога, повышение престижа учительской профессии.
«Символом педагогических конкурсов был выбран стерх. В Березово фигурка стерха будет передана главе города Югорска для продолжения эстафеты региональной акции», – рассказала Виктория Клюсова.