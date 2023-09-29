Еремей Айпин: «Конкурс призван способствовать увеличению медиа-контента на хантыйском и мансийском языках»
Заместитель Председателя Думы Югры, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера окружного парламента Еремей Айпин принял участие в работе конкурсной комиссии и рассказал о конкурсе на предоставление субсидий средствам массовой информации, издаваемым (выпускаемым) на языках коренных малочисленных народов.
Заседание комиссии состоялось сегодня в режиме видео-конференц-связи под председательством директора Департамента внутренней политики Югры Александра Скурихина.
«В Югре ежегодно на конкурсной основе выделяются финансовые средства на издание, выпуск газет, журналов, теле-радиопередач, электронных СМИ и другого медиа-контента на языках коренных малочисленных народов. На конкурс могут заявляться внебюджетные средства массовой информации, учрежденные юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями», – отметил Еремей Айпин.
Соответствующие нормы предусмотрены региональным законом «О поддержке средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округа – Югре».
«Закон принят в 2004 году, и в свое время нормы о проведении конкурса были предложены Ассамблеей. Мы предложили предусмотреть поддержку за счет бюджета автономного округа для внебюджетных средств массовой информации – тех СМИ, которые по собственной инициативе выпускают медиа-контент на хантыйском или мансийском языках. Преследовалась цель – способствовать увеличению продукции СМИ на родных языках», – рассказал председатель Ассамблеи.
По словам Еремея Даниловича, учредителей, желающих и имеющих возможность создавать эксклюзивные материалы на языках коренных народов Севера, сегодня в регионе не так много, как хотелось бы. На конкурс, состоявшийся в 2023 году, поступили заявки только от двух детских журналов: журнала на хантыйском языке «Хатлые» (Солнышко) и на мансийском языке «Витсам» (Капелька). Победителями конкурса признаны оба печатных издания.
«Нам нужно стремиться к тому, чтобы в Югре появлялись новые журналы, газеты, передачи на радио и телевидении на родных языках. Чтобы в региональных СМИ, издаваемых (выпускаемых) на русском языке, появлялись специальные рубрики на языках коренных народов. В том числе, на сургутском и ваховском диалектах хантыйского языка», – резюмировал парламентарий.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным советника заместителя
Председателя Думы Югры –
председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера
Думы автономного округа