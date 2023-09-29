Руслан Проводников поучаствовал в творческой встрече с югорским поэтом Владимиром Квашниным
Региональный парламентарий Руслан Проводников принял участие в творческой встрече с известным поэтом, членом Союза писателей России Владимиром Квашниным. Мероприятие состоялось в читальном зале научной библиотеки Югорского государственного университета.
Творческая встреча с Владимиром Квашниным была насыщенной и интересной, она собрала вместе молодых студентов, поклонников литературы.
Аудиторию тронули стихотворения Владимира Александровича, большинство из которых написано о Югре, его родном поселке Саранпауль и людях, живущих и живших там.
Выступая перед собравшимися, Руслан Проводников рассказал о себе, своей любви к России и малой родине. Он отметил, что любовь к лирике началась именно тогда, когда он впервые услышал стихи Сергея Есенина о Родине. «Тренируясь в Америке в 2013 году, я услышал песню Новикова на стихи Сергея Есенина «Гой ты, Русь, моя родная», которые были хорошо знакомы и раньше. Там, вдалеке от России, они так тронули, что радость переполнила, и всю тренировку, улыбаясь, я слушал эти слова, повторял их сам», – поделился воспоминаниями Руслан Проводников.
Парламентарий пообщался с молодыми ребятами, прочел им другие свои любимые стихи, отметил важность того, что всегда надо оставаться добрыми и порядочными людьми, не бояться и, главное, не лениться меняться, увлекаться новым, интересным и полезным для себя. «Вы увидите, что и мир вокруг меняется с вами в лучшую сторону. Читайте больше стихов, ведь не только красота, но и культура спасет мир! – считает Руслан Проводников. – И, конечно, обязательно занимайтесь спортом! Творчество, поэзия должны идти рука об руку со спортом. Когда вы испытываете наибольший эмоциональный подъем и настоящее вдохновение для жизни? Когда через трудности и усилия преодолеваете себя!».
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным советника заместителя Председателя Думы –
председателя Ассамблеи представителей
коренных малочисленных народов Севера Думы Югры