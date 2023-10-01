Сургутский район попал в «Непутёвые заметки»
Съемочная группа программы о путешествиях побывала в этнодеревне Русскинской и музее «Природы и человека имени А. П. Ядрошникова», где хранится богатая коллекция экспонатов флоры и фауны Западной Сибири, сообщили в районной администрации.
«Это реально очень интересно, мы немало поездили по России, но вот музея такого масштаба, я, пожалуй, за последние два года точно не вспомню. Зрителям средней полосы, Москвы, Санкт-Петербурга смотреть будет очень интересно. Это очень притягательно и познавательно», - рассказала редактор программы Мария Нестерова.
Съемки также прошли в уникальном урочище Барсова гора, где археологические находки рассказывают о жизни древних людей, населявших эту территорию на протяжении 9 тысяч лет.
Цикл программ, посвященных Югре, планируется выпустить на Первом канале уже следующей весной.
Источник: informugra.ru