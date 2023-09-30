Предложения по формированию Регионального социального стандарта представили в Югре
На международном форуме «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления» представили результаты проектировочной сессии по лабораториям «Регионального социального стандарта». Напомним, форум проходит с 29 сентября по 1 октября в Ханты-Мансийске.
«Общая тема форума: как современную экосистему государственного управления сориентировать максимально доброжелательно по отношению к человеку, а человека — на восприятие этой системы, чтобы он видел не барьер, а платформу, на которой удобно и безопасно», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева добавила, что проведение международного форума — важное событие для развития социальной сферы.
«Сегодня в мире показателем уровня жизни выступает не только и не столько ВВП или объём инвестиций. Мы в том числе говорим и о показателях, оценивающих удовлетворённость граждан социальной сферой, средой, возможностями для самореализации. В Ханты-Мансийске собрались эксперты из разных регионов для того, чтобы определиться с конкретными решениями: что значит клиентоцентричность, человекоцентричность в социальной сфере, как это влияет на развитие человеческого капитала», — сказала Светлана Чупшева.
Руководитель АСИ подчеркнула, что Ханты-Мансийский автономный округ — один из лидеров в данной сфере и входит в топ-5 рейтинга качества жизни. Этот рейтинг собирается на основе не только статистических данных, но и с использованием обратной связи от жителей, которые делятся своими впечатлениями и опытом.
В ходе встречи обсуждались конкретные механизмы в рамках реализации социального стандарта. «Социальный стандарт — это достаточно высокая планка для регионов в плане того, как работать с приоритетами совместно с жителями, бизнесом в социальной сфере, на какие вещи делать ставки, какая потребность сегодня существует в социальной сфере, какие проекты стоит запускать и какие ресурсы использовать, — пояснила Светлана Чупшева. — Я считаю, что форум проходит успешно, мы слушали предложения региональных команд — очень интересные решения. Надеемся, что эта повестка будет продолжаться и шагать по стране».
В частности, одна из команд представила проект, посвящённый поддержке участников специальной военной операции. Его суть состояла в том, чтобы изучить практики субъектов страны и на основе лучших из них сформировать предложения, способные улучшить систему оказания услуг населению, в том числе участникам СВО и членам их семей.
«Человек со своей проблемой должен обращаться к специальному социальному координатору, который знает каждую семью и военнослужащего. Мне как гражданину не важно, как именно оказывается поддержка, через какое агентство или фонд. Я начну это воспринимать только тогда, когда мне помогут. Всё работает очень просто для человека, если он взаимодействует только с социальным координатором, который и будет бегать по всем кабинетам и знать всю инфраструктуру. Человек никого больше не должен знать, кроме этого социального координатора», — прокомментировала представленный проект Наталья Комарова.
Напомним, что международный форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления» проходит в Ханты-Мансийском автономном округе во второй раз. Он призван стать площадкой по формированию новой культуры управления, основанной на системе ценностей государства для людей. В событии принимают участие эксперты из 27 регионов России и пяти стран.
За трансляциями с площадок форума можно следить на официальном «сайте форума https://ugrateam.admhmao.ru/forum/ и в группе департамента государственной службы и профилактики коррупции Югры во «ВКонтакте»: https://vk.com/depgosugra.
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