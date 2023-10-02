Бюджет Социального фонда на 2024 год внесен Правительством в Государственную думу
Бюджет Социального фонда в пятницу внесен Правительством в Государственную думу. В общей сложности Социальный фонд направит свыше 16 трлн рублей на выплату пенсий, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки.
Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года составит 7,5%. В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей. Всего в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 трлн рублей.
Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тыс. рублей в месяц вместо 83 тыс. рублей в 2023 году. Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тыс. рублей до 565 тыс. рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тыс. рублей в месяц вместо 33,2 тыс. рублей в 2023 году. В целом на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком в 2024 году заложено почти 1,2 трлн рублей.
На социальную поддержку семей с детьми в бюджете Социального фонда предусмотрено свыше 2,2 трлн рублей - эти средства будут направлены на выплату единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и другие меры социальной поддержки.
В проекте бюджета предусмотрена индексация материнского капитала с 1 февраля по уровню фактической инфляции. Также с 1 февраля, по уровню прогнозной инфляции, будет проиндексирован и ряд социальных выплат: это ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.
С 2024 года увеличится финансирование предупредительных мер по снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний - в 2024 году оно составит 28,7 млрд рублей. Всего по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Социальный фонд направит почти 162 млрд рублей: это выплаты пострадавшим на производстве, предупредительные меры, медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших на производстве.
Кроме того, в бюджете фонда заложены средства на предоставление средств технической реабилитации и другие меры поддержки.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре