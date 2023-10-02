Геннадий Райшев: Музыкальное приношение
6 октября в 16.00. в Галерее-мастерской Г.С. Райшева, филиале Государственного художественного музея, состоится открытие выставки «Геннадий Райшев: Музыкальное приношение». Выставка в рамках проекта «Диалоги» посвящается 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова.
Напомним, что первая выставка Геннадия Райшева «Музыкальное приношение» проходила по приглашению маэстро Гергиева в Мариинском театре в 2012 году. Во время первых гастролей театра в Ханты-Мансийске маэстро почувствовал в работах Райшева музыкальное начало и предложил организовать выставку в Санкт-Петербурге. Продолжая долговременный проект «Диалоги», связанный с синтезом искусств, мы показываем и ставшие уже современной классикой произведения, и те, что написаны художником в поздний период.
Творчество Райшева всегда было связано с острым ощущением музыки и обращением к категориям времени, движения, ритма, принципам полифонии, объединяющим изобразительное и музыкальное искусство. Исследуя их общую природу, художник органично продолжает поиски синтеза искусств, которые волновали творцов ХХ столетия: Чюрлениса, Скрябина, Кандинского, Артемьева. Синтетический характер творчества отличает и Сергея Рахманинова – композитора, пианиста, дирижера.
Ритмически-пространственное музыкальное восприятие ярко проявилось в графических работах Райшева 70-х – 80-х годов, представленных в экспозиции. «Я постигаю природу. Перевожу ее на язык графики, живописи – ритма, цвета. Предмет диктует движение, движение есть гармония», - говорит художник, утверждая целостное восприятие мира.
Особая составляющая выставки – живописные композиции позднего периода. В них художник выходит на планетарное пространство-время, обращаясь к музыкально-ритмическим построениям.
На открытии первой «музыкальной» выставки художник поделился своими мыслями о том, что объединяет живопись, графику, музыку. «Музыка - это организованная стихия. То же можно сказать и о живописи, о графике. Эту системность подтверждает математика, не случайно математики становились композиторами.
Все зарождается от созерцания и размышления над природными явлениями. В природе и даже во Вселенной все гармонично, взаимосвязано. А мы, творческие люди, нередко разделяемся по профессиям: музыканты, живописцы, архитекторы и т.д.
Сложно усмотреть связь живописи и графики с музыкой впрямую. Вот, думаю, почему полезно проводить такие встречи».
Вернисаж экспозиции «Музыкальное приношение» приурочен к Международному дню музыки. Выставочное пространство Галереи-мастерской Г.С. Райшева наполнится музыкой С.В. Рахманинова в исполнении студентов музыкального отделения Центра для одаренных детей Севера. А в числе зрителей и слушателей будут учащиеся художественного отделения. Это станет одним из знаковых мероприятий выставки, связанной с диалогом искусств, диалогом творцов.
Выставка продолжит работу до 4 февраля 2024 года.
Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева,
филиал Государственного художественного музея, ул. Чехова, 1.
Тел.: 8 (3467) 92-84-04, 8(3467) 92-84-03.
Н.Н. Федорова, зав. научно-экспозиционным отделом ГМР, куратор проекта