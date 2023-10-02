Молодые родители Ханты-Мансийска отмечают удобство онлайн-регистрации рождения ребенка
С начала года в Окружной клинической больнице выдано 1100 электронных справок для регистрации новорожденного. Это более половины от числа всех выданных справок о рождении.
Начальник IT-службы ОКБ Владимир Токарев: «Надо понимать, что для получения электронной справки о рождении есть ряд ограничений. Если супруг матери ребенка является гражданином другого государства или же их брак заключен не на территории нашей страны, то выдается только бумажный вариант справки».
Родители, не имеющие препятствий, все чаще выбирают электронную регистрацию через сайт госуслуг и уже оценили удобство сервиса.
— «При поступлении в родильное отделение я сразу дала согласие на выдачу электронного медицинского свидетельства, - рассказывает Ирина Попова, - буквально через несколько дней после выписки мне и мужу в личный кабинет на госуслугах пришло уведомление о поступлении документа. На все оформление у нас ушло минут 10. Это здорово, что больше не надо тратить много времени, чтобы стоять в очереди, заполнять бумаги».
— «У нас трое детей, естественно, что времени всегда не хватает. Еще накануне родов мы решили, что оформим ребенка через электронный сервис и не пожалели о своем решении, - поделилась своим опытом молодая мама Елена Решетникова. – Сразу после оформления свидетельства о рождении, мы оперативно подали заявку на получение всех полагающихся нам льгот, сделали прописку, оформили статус многодетных. Также нам быстро выдали СНИЛС и ИНН и мы без проблем сразу смогли записать ребенка на прием к врачу, встать в очередь на детский сад».
Узнать больше о возможностях сервиса можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/baby