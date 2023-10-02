Обновленная поликлиника после капитального ремонта открылась в поселке Барсово Сургутского района
В рамках государственной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» в здании поликлиники провели капитальный ремонт, приобрели новое медицинское оборудование и мебель, полностью информатизировали лечебно-диагностический процесс.
Ремонт был проведен с применением технологий бережливого производства, созданы комфортные зоны ожидания, открытая регистратура и улучшена навигация внутри здания. Для удобства пациентов с ограниченными возможностями здоровья установлен новый лифт.
Сегодня в поликлинике существует возможность не только оказания первичной медико-санитарной помощи, но и первичной специализированной.
Организованы кабинеты для забора анализов, расширена мощность кабинета проведения эндоскопических исследований, а также открыты кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики. Появилась комната матери и ребенка с необходимым оборудованием.
Организован прием ряда узких специалистов: врача-офтальмолога, отоларинголога, хирурга, дерматолога и других.
«Благодаря открытию двух прививочных кабинетов теперь маленьким жителям Барсово не придется ехать в другой поселок для того, чтоб привиться вакциной БЦЖ. Для кабинета физиотерапии приобретены аппарат УВЧ, магнитотерапии, аппарат для гальванизации. Следует отметить, что впервые в поселке появится возможность проводить такие исследования, как: СМАД, холтеровское мониторирование ЭКГ, велоэргометрию, не отправляя пациентов в медицинские учреждения, расположенные в других поселениях.
Обновленная поликлиника — это новый стандарт для модернизации и предстоящего капитального ремонта в поселке Солнечный и строительства нового здания поликлиники в городском поселении Белый Яр», - отметил главный врач Сургутской районной поликлиники Александр Пелевин.
Отметим, общая численность обслуживаемого населения в г.п. Барсово составляет 5517 человек, из них 1427 детей.
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