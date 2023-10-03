ОСФР по ХМАО – Югре оплатило более 26 тысяч дней дополнительных выходных по уходу за детьми с инвалидностью
С начала года Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оплатило родителям детей с инвалидностью дополнительные выходные дни на общую сумму более 155 млн. рублей. Такой мини-отпуск, состоящий из четырех дней в месяц, предоставляется родителям, опекунам и попечителям, чтобы они могли посвятить их уходу за ребенком с инвалидностью. В общей сложности родителям в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2023 году оплачено 26 179 выходных дней.
Заявление на дополнительные выходные подается работодателю. Дни можно взять подряд или разнести по разным датам.
При этом, начиная с сентября этого года, у родителей появилась возможность накапливать неиспользованные выходные, чтобы потом взять разовый отпуск продолжительностью до 24 дней и посвятить его уходу за ребенком. Для этого сотрудник должен согласовать с работодателем даты выходных и подать соответствующее заявление в отдел кадров. Ранее неиспользованные льготные дни не переносились на следующий месяц.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре