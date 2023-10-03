Главный онколог Югры дал советы, как можно снизить вероятность развития рака груди
В России заболеваемость злокачественными новообразованиями молочной железы встречается чаще, чем рак легкого и рак прямой кишки. Ежегодно регистрируют около 70 000 новых случаев, 75% которых приходится на женщин старше 50 лет. Есть и положительная тенденция: больше половины случаев выявляются на первых стадиях заболевания, когда чаще всего лечение эффективно.
«В Югре рак молочной железы в структуре женской онкологической заболеваемости занимает первое место, в 2022 году выявлено 657 новых случаев (13,4%)», - отмечает главный онколог Югры Евгений Билан.
По его словам, основная причина возникновения онкологических заболеваний — трансформация здоровых клеток в опухолевые. Однозначных причин, почему здоровые клетки неожиданно начинают трансформироваться в злокачественные, ученые до сих пор не могут назвать. Все же существуют определенные факторы, которые могут повлиять на развитие злокачественного новообразования.
«К группе риска относятся нерожавшие женщины или перенесшие позднюю первую беременность, а также женщины, у которых рано началась менструация, наступил поздний климакс, - поясняет Евгений Викторович. – Кроме того, неблагоприятными факторами являются отказ от грудного вскармливания, нарушение гормонального фона или бесконтрольный прием гормоносодержащих препаратов, наследственность».
Существуют внешние факторы риска, которые могут провоцировать развитие онкологического заболевания. К ним относятся: курение и употребление алкоголя, неправильное питание, радиационное излучение, контакт с канцерогенами.
Самый простой способ снижения рисков возникновения онкологических заболеваний – ведение здорового образа жизни, который включает в себя отказ от вредных привычек, физическую активность и правильное питание.
Помимо этого, необходимо ежемесячно проводить самообследование, а также вовремя посещать маммолога. Это можно сделать бесплатно в рамках диспансеризации.
Золотой стандарт диагностики рака молочной железы - после 40 лет приходить на маммографию раз в 2 года. Женщинам до 40 лет показано УЗИ молочной железы. Эти меры предосторожности позволяют заметить раковую опухоль на ранней стадии.