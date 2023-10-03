Депутат Думы Югры Руслан Проводников побывал в рабочей поездке в поселке Агинское Забайкальского края
Югорский парламентарий Руслан Проводников побывал в рабочей поездке в поселке Агинское Забайкальского края, где принял участие в мероприятиях XIX Всероссийского турнира по боксу памяти депутата Госдумы II-VII созывов, народного артиста СССР Иосифа Кобзона, проходивших в Центре спортивной подготовки.
Руслана Проводникова по традиции встречали у въезда в поселок Агинское небесно-голубыми хадаками в знак глубокого уважения и песней-приветствием.
Народный избранник поблагодарил жителей степной Аги за радушный прием в стихах, а также отметил: «Каждое место, куда я еду, тем более, если не в первый раз, у меня ассоциируется с людьми, которые там живут. На забайкальской земле я уже не в первый раз и еду сюда всегда с хорошим настроением, ведь здесь, очень гостеприимные и хорошие люди. Знаете, такие же северные, как и я».
На Аллее Героев поселка Руслан Проводников возложил цветы к бюсту Иосифа Кобзона. Как почетный гость XIX Всероссийского турнира по боксу памяти Иосифа Кобзона, Руслан Проводников принял участие в награждении победителей турнира кубками и медалями, пожелав каждому спортсмену дальнейших побед, достижения новых вершин в спорте и в жизни. Депутат прочел для участников и гостей турнира стих Роберта Рождественского «Человеку надо мало …».
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника депутата Думы Югры