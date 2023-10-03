Конференция – площадка для конструктивного диалога
26-27 сентября в городе Югорске состоялась научно-практическая конференция «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон», на которой рассматривались актуальные вопросы развития традиционных видов хозяйственной деятельности: северного оленеводства, рыболовства, охотпромысла, системы сбора и переработки дикоросов; законодательного обеспечения прав и интересов коренных народов; урегулирования взаимоотношений между ними и недропользователями; охраны окружающей среды. Обсуждались проблемы сохранения традиционной культуры, родных языков, развития этнографического туризма, социального благополучия, образования, занятости, медицинского обслуживания коренных народов Югры. Участниками мероприятия стали коренные малочисленные народы Югры, представители федеральных, региональных органов власти, нефтяных компаний и общественных организаций, а также представители Ямало-Ненецкого, Ненецкого автономных округов, Красноярского края, республики Алтай и Мурманской области.
Конференция – диалоговая площадка
Приветствуя участников, первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, отметил: «Автономный округ – базовый нефтедобывающий регион России. Здесь расположено 484 месторождения углеводородного сырья, более 45% площади округа занимают лицензионные участки, почти половина территории в промышленном освоении, но при этом на югорской земле созданы 475 территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. Данную региональную особенность мы воспринимаем как индикатор сохранности природной среды, культурного наследия и традиционного промысла. Для себя мы определили, что при проектировании размещения промышленных объектов, при планировании экономической деятельности интересы коренного населения и существующая инфраструктура и территории традиционного природопользования – первостепенны».
Главной темой пленарного заседания стал региональный опыт взаимодействия органов власти, промышленных компаний с коренными малочисленными народами Севера.
Директор департамента молодежной политики гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов сообщил: «В Югре 11 органов государственной власти реализуют различные мероприятия, направленные на поддержку коренных народов Югры в разных отраслях. Сейчас для нас приоритет – традиционная хозяйственная деятельность и сохранение культуры. В настоящее время паритет примерно 50/50, если быть точным по мерам поддержки, которые выделяются из бюджета региона, 53% – это традиционная хозяйственная деятельность и 47% – это сохранение культуры».
«Сургутнефтегаз» работает на 95 территориях традиционного природопользования Югры
Об этом в ходе пленарного заседания рассказал начальник отдела по работе с коренным населением ПАО «Сургутнефтегаз» Максим Петриченко:
«Наша компания осуществляет свою деятельность в 7 субъектах Российской Федерации. Основная деятельность приходится на Югру, где зарегистрировано 475 территорий традиционного природопользования регионального значения – общей площадью более 13 млн га, на которых проживает более 5 тысяч человек. Из них на 95 ТТП площадью более 3 млн га осуществляет свою деятельность ПАО «Сургутнефтегаз». Договорами охвачено 1 192 человека, ведущих традиционную хозяйственную деятельность и сохраняющих традиционный образ жизни. Именно поэтому здесь сложился определенный уровень взаимоотношений, направленных на соблюдение интересов коренных малочисленных народов».
По его словам, при заключении договоров с коренными жителями общество руководствуется модельным соглашением недропользователей с субъектами права ТТП, разработанного и утвержденного правительством Югры. В рамках договоров общество передает в собственность товарно-материальные ценности, это электростанции, бензопилы, моторные лодки, лодочные моторы и т.п. Выплачивается ежеквартальная компенсация и оплата стоматологических услуг. С 1 апреля 2023 года размер ежеквартальной денежной компенсации был увеличен с 4 тысяч до 11 тысяч рублей на каждого члена семьи. А также оплата налога с доходов коренных жителей, получаемых в натуральной форме и в виде денежной компенсации, будет осуществляться обществом за счёт собственных средств с учётом изменений в статью 226 Налогового Кодекса РФ.
Представитель «Сургутнефтегаза» отдельно остановился на компенсационных выплатах коренным жителям Белоярского района, так как там отсутствуют чёткие границы ТТП и, кроме этого, работает природный парк «Нумто». Соглашение составляется с администрацией Белоярского района о соблюдении социально-экономических, экологических интересов населения. За пять лет на эти цели перечислено более 215 млн рублей. Кроме этого, общество взяло на себя строительство и содержание автозимника до деревни Нумто.
После пленарного заседания работа проходила в формате секций.
Соревнования на обласах – традиционный праздник или спортивные соревнования?
Этим вопросом задавались участники секции «Традиционные знания обских угров в современном культурном пространстве. Развитие национальных видов спорта, этнотуризма». С докладом по этой теме выступил председатель региональной общественной организации «Федерация северного многоборья Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» Олег Хатанев.
Он рассказал об организации этнофестиваля «Югорские обласа» на Кубок губернатора Югры, которые традиционно проходят в конце июня или в начале июля: «Организатором этнофестиваля выступает «ЮграМегаСпорт» и несёт все расходы по питанию и проживанию. Но в празднике участвуют не все муниципалитеты, в этом году спортсмены были из 18 районов и городов. Соревнование на обласах не является официальным видом спорта. Эти состязания проводятся, и в них выигрывают коренные жители, которые ведут традиционный образ жизни. Почему Нижневартовский и Сургутский районы занимают призовые места, потому что там облас до сих пор используется в быту, на нём ездят на охоту, на рыбалку. И потом Сургутский, Нефтеюганский, Нижневартовский районы проводят свои муниципальные соревнования. Для того, чтобы заинтересовать этим видом спорта с самого детства, в этом году мы ввели категорию «Дети 13-15 лет». На будущий год планируем ещё ввести новые номинации».
Любовь Васильевна Кашлатова из посёлка Берёзово высказала предложение, которое, по её мнению, необходимо внести в итоговый документ конференции – в муниципалитетах проводить ежегодные районные соревнования на обласах и калданках и таким образом привлекать молодежь заниматься спортом и изучать, сохранять культуру своего народа: «Наша калданка отличается от обласа, поэтому нам сложно соревноваться с участниками восточных районов. И потом наши спортсмены приезжают на соревнования неподготовленные, так как у нас не проводятся районных состязаний. Мы сами организовывали свои районный праздник «Мань хап», но это чисто общественное мероприятие, и в этом году грант на его организацию не выиграли, поэтому соревнования не состоялись. Людей необходимо заинтересовать, если такой праздник мы будем проводить только в случае получения гранта, то наши дети не будут заниматься, и не будут готовиться к состязаниям».
Отметка в охотбилете даёт право охотиться круглогодично
Вопросы рыболовства, охотпромысла, оленеводства, сбора дикоросов обсуждались на секции «Традиционная хозяйственная деятельность коренных малочисленных народов Севера». Первый заместитель руководителя Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Бирюков сообщил, что коренные жители, ведущие традиционный образ жизни, охоту осуществляют в соответствии с имеющимся законодательством: «Охота в целях ведения традиционного образа жизни, традиционной хозяйственной деятельности лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, для которых охота является основой существования, осуществляется свободно и круглогодично, без каких либо разрешений. При выдаче охотбилета лицам, относящимся к данной категории, делается специальная отметка. Критерием для предоставления указанной отметки является принадлежность заявителя к коренным малочисленным народам Севера и содержание информации о нём в окружном реестре ТТП. По состоянию на 25 сентября этого года, такие отметки в департаменте недропользования и природных ресурсов в охотбилетах поставили 353 человека. Почему-то коренные жители не пользуются своими правами, видимо, не все знают об этом нововведении.
Специалист из Природнадзора Югры рассказал о понятиях – промысловая охота, промышленная охота, а также о том, на каких территориях общины коренных народов могут осуществлять охоту и в какие сроки. Вопросов от охотников и рыбаков на этой секции прозвучало очень много.
У коренных народов уровень витамина D ниже, чем у остальных жителей региона
Такие данные озвучил ведущий аналитик, профессор «Технопарка высоких технологий Югры» Владимир Кривошеев на секции «Социальное благополучие и повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера: обеспечение медицинской помощи, социальных гарантий, образования и трудоустройства». Как сообщил докладчик, наш регион является неблагоприятной территорией, где многие жители испытывают нехватку витамина D. Согласна исследованиям, у коренного населения уровень витамина D ниже, чем у остальных жителей.
– В нашем распоряжении имеется почти 44 тысячи анализов жителей округа. И мы знаем об уровне витамина D у жителей Югры. Эти исследования показывают – у женщин он выше, чем у мужчин. Но у коренного населения витамин D ниже, чем у остальных жителей региона, при этом у многих подростков от 12 до 17 лет существует тяжёлая форма дефицита витамина D, – сообщил профессор.
Ещё интересные цифры привела главный внештатный специалист по коренным малочисленным народам Севера Департамента здравоохранения Югры Юлия Ахмедшина: «В настоящее время в Югре проживает 1 млн 700 тысяч человек, из этого числа всего 2% составляют коренные народы. Самое большое количество хантов, манси и ненцев, а это более 5 тысяч человек, проживают в Берёзовском районе, это 25% от всего населения муниципалитета. В Кондинском районе – 15,5%, в Белоярском районе – 13 %. Если говорить о городах, то больше всего коренных жителей проживает в Ханты-Мансийске – 3 200 человек. В городе Урае более одной тысячи человек. В остальных города их численность составляет менее 1%».
На данной секции коренные жители говорили и о своих личных проблемах. В связи с этим Уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова высказала предложение – в рамках последующих конференций организовать личные приёмы граждан, чтобы специалисты различных ведомств, департаментов и служб могли проконсультировать жителей, приезжающих с отдалённых территорий и стойбищ.
На конференции обсуждалась тема получения грантовой поддержки. По словам многих участников, выиграть грант на реализацию проекта практически невозможно. Поэтому, по их мнению, необходимо организовать Ресурсный центр для коренных жителей, где специалисты подскажут, какие необходимо собрать документы, как нужно правильно заполнить заявку и в случаи получения гранта, как правильно отчитаться.
Подводя итоги конференции, заместитель директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Александр Комиссаров отметил, что за эти годы взаимоотношения между коренными народами и недропользователями выстроены, и они работают.
– Сегодня уже нет той напряжённости, которая была раньше. Теперь самая насыщенная секция была «Традиционная хозяйственная деятельность», где поднимались вопросы, связанные с охотой и рыболовством. Сейчас акцент сместился, если раньше тема взаимоотношения нефтяников и коренных жителей была ключевой, то сегодня больше вопросов возникает по традиционному хозяйству. Для себя мы сделаем выводы, на следующей конференции больше внимания уделим этим вопросам и пригласим специалистов в этой части.
Предложения и инициативы, озвученные в ходе двухдневного диалога между коренными народами, органами власти и ресурсодобывающими компаниями, войдут в итоговый документ, который будет направлен на повышение уровня качества жизни и социально-экономического развития малых этносов Югры.
Людмила Теткина