III Конференция финно-угорских писателей
Состоялась в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Ханты-Мансийске, Урае и в посёлке Междуреченском Кондинского района с 19 по 23 мая 2025 года. Целью этой конференции является содействие языку, литературе, культуре, сохранению идентичности финно-угорских народов и раскрытие темы Великой Отечественной войны в творчестве писателей.
В культурно-досуговом центре «Октябрь» Ханты-Мансийска прошло торжественное открытие конференции. Участников и гостей от имени губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслана Кухарука поздравил заместитель главы региона Всеволод Кольцов, он сказал:
– Уважаемые участники Конференции финно-угорских писателей! Для нас большая честь вновь принимать это мероприятие, ставшее сегодня важной площадкой для диалога, обмена опытом. Югра бережно хранит, приумножает богатое культурное наследие финно-угорских народов. И ваша конференция – яркое тому подтверждение. Ваш труд, уважаемые писатели, издатели книг и учёные, неоценим для сохранения всей этнической самобытности, развития языков и литературы финно-угорского мира. Вы вносите свой весомый вклад в укрепление наших культурных связей, передачу традиционных духовно-нравственных ценностей. Особенно важно, что в рамках данной конференции поднимается столь значимая тема, как сохранение исторической правды о Победе в Великой Отечественной войне и подвигах защитников Отечества.
На торжественной церемонии открытия конференции по видеосвязи прозвучали слова приветствия Владимира Васильева – исполнительного директора международной организации северных регионов «Северный форум»; Игоря Баринова – руководителя Федерального агентства по делам национальностей России; Николая Иванова, председателя правления Союза писателей России.
Также участников конференции очно приветствовали Константин Чеченев – президент Ассоциации книгоиздателей России, генеральный директор издательства «Белый город»; Еремей Айпин – заместитель председателя Думы Югры – председатель Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера, президент Ассоциации финно-угорских писателей; Игорь Ширманов – председатель правления Ханты-Мансийской окружной общественной организации «Союз писателей России».
Отметим, что для проведения конференции её участники съехались со всех финно-угорских регионов: Мордовии, Удмуртии, Марий Эл, Коми, Карелии, Коми-Пермяцкого национального округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и многих городов России: Москвы, Красноярска, Кемерово, Уфы, Екатеринбурга, Великого Новгорода, Перми и Тюмени. Кроме этого, многие участники мероприятия в эти дни работали со своими читателями по видеосвязи. Поэты и писатели, драматурги, критики и книгоиздатели в течение пяти дней провели встречи с читателями, обменивались литературным творчеством и опытом. Только на круглом столе «Издание книг на русском и финно-угорском языках», проходившем 20 мая в зале презентаций книг Государственной библиотеки Югры, прозвучало 14 докладов от 13 человек со всех регионов России.
21 мая часть участников и гостей Конференции финно-угорских писателей выехала на автобусе в город Урай и попутно посетила этнопарк «Силаву» Кондинского района. Хозяйка этнопарка Ольга Актаева провела экскурсию и рассказала «Об этнопарке как методе сохранения и знакомстве с культурой кондинских манси», познакомила с обрядом очищения от злых духов и окурила всех дымом. Поэты и писатели поблагодарили её за гостеприимство и вкусные блюда национальной кухни.
В этот же вечер участники конференции побывали на музыкально-поэтическом вечере Валерия и Светланы Колотушкиных, приехавших к нам из Великого Новгорода. Супруги представили финно-угорским писателям концерт, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В последующие дни 22 и 23 мая поэты и писатели финно-угорских регионов России провели различные литературные встречи с читателями города Урая и посёлка Междуреченского. Подробнее обо всём этом читайте в следующих номерах газеты «Ханты ясанг» и на нашем сайте «Ханты Манси Мир».
Владимир Енов