Губернатор Югры утвердил увеличение единовременной выплаты военнослужащим по контракту
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук подписал постановление, направленное на усиление поддержки участников специальной военной операции. Ключевым нововведением стало увеличение единовременной выплаты для граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы.
Согласно постановлению, для граждан, которые примут решение о поступлении на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации (через Военный комиссариат Югры или пункт отбора по контракту 3 разряда в Ханты-Мансийске) в период с 26 мая 2025 года по 31 июля 2025 года, единовременная выплата при заключении контракта будет увеличена и составит 2 650 000 рублей.
Кроме того, по истечении 30 месяцев военной службы, при условии ее продолжения и участия в специальной военной операции, военнослужащим будет оказываться дополнительная поддержка: по 150 000 рублей каждые два месяца (выплата будет производиться в первый месяц каждого двухмесячного периода).
Важно подчеркнуть, что региональные выплаты суммируются с федеральной единовременной денежной выплатой для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Дополнительно, в ряде муниципалитетов Югры (Сургут, Пыть-Ях, Нефтеюганск и Сургутский район) при заключении контракта предусмотрена выплата в размере 150 000 рублей из местного бюджета.
Таким образом, сумма выплат бойцу, заключившему контракт в Югре, за 12 месяцев составит от 5 720 000 рублей.
В Югре также действует комплекс дополнительных мер поддержки для контрактников:
- Оплата проезда до пункта отбора на военную службу по контракту.
- Предоставление жилья и питания на время оформления документов и прохождения отборочных мероприятий.
- Обеспечение каждого бойца тактическим рюкзаком с необходимым обмундированием.
- Оказание содействия в дооснащении воинских частей, где проходят службу югорчане, необходимым оборудованием.
Вся информация о мерах поддержки военнослужащих по контракту и их семей доступна на официальных ресурсах: svo.admhmao.ru и voin86.ru.