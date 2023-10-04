Музей геологии, нефти и газа расскажет о нефтепромышленнике Гаджи Тагиеве на ВДНХ
6 октября 2023 года международный фотопроект «Гаджи Зейналабдин Тагиев — промышленник и меценат. Роль личности в истории России и Азербайджана» будет представлен в Москве, в Павильоне «Азербайджан» на ВДНХ. Ключевым партнёром выездной экспозиции выступило дочернее предприятие Государственной нефтяной компанией Азербайджана в России «SOCAR RUS».
Гаджи Зейналабдин Тагиев (1838–1924 гг.) — один из крупнейших промышленников Азербайджана, оставивший после себя беспрецедентное наследие. Развивал бакинские нефтяные промыслы, пищевую, рыбную и лёгкую промышленность, виноградарство, электроэнергетику, связь, судоходство, транспорт, банковский сектор, владел недвижимостью, лесом и т.д.
По инициативе Тагиева были созданы многочисленные уникальные объекты промышленной архитектуры, а также религиозные и культурные объекты. Одним из первых Гаджи Зейналабдин Тагиев запустил мельницы-генераторы для электрификации зданий, стал основателем первой в Азербайджане конно-железной дороги, и выступил пионером многих других новаций.
Он совершил яркий профессиональный путь от камнетёса до владельца крупными промышленными активами и стал выдающимся представителем меценатского сообщества Азербайджана и Российской Империи, пожертвовавшим большую часть своего состояния на развитие культуры, образования, науки, городского быта и т.д.
Фотопроект представляет собой впечатляющее визуальное исследование, в котором затрагивается жизнь и судьба промышленника. Выставка состоит из закреплённых на специальных стойках увеличенных репродукций портретов деятеля, копий архивных фотографий Зейналабдина Тагиева с семьёй и на нефтепромысле и т.д.
Проект имеет статус международного: изначально в 2022 году он организован в сотрудничестве Музея геологии, нефти и газа, Национального музея истории Азербайджана, Национального музея Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи при поддержке НКО азербайджанского народа «Достлуг» и АУ «Открытый регион».
В этом году партнёром выездной экспозиции выступило дочернее предприятие Государственной нефтяной компанией Азербайджана в России «SOCAR RUS».
В своё время Гаджи Зейналабдин Тагиев внёс огромный вклад в развитие Азербайджана и объединение азербайджанской и русской культур. Посвященная ему выставка на ВДНХ также будет выполнять важную миссию — способствовать укреплению культурных связей между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.
Информационная справка:
Музей геологии, нефти и газа в г. Ханты-Мансийске — единственный государственный «нефтяной» музей на территории РФ. Музей был создан 24 сентября 1993 года, а открыт в 2003 году.
За годы динамичного развития Музей геологии, нефти и газа стал крупным региональным центром сохранения наследия эпохи геологического открытия подземных богатств Севера Западной Сибири и знаковых исторических предметов промышленного преобразования тайги и болот. Больше чем за четверть века своей истории музей сформировался как пространство популяризации науки с многочисленными интерактивными научно-познавательными площадками.
Сегодня музей выступает пространством открытия и применения научного знания, местом локализации исторической памяти о нефтегазовой эпохе страны, центром профессионального ориентирования и просвещения среди подрастающего поколения.
В настоящее время в музейном фонде более 38 000 предметов, в том числе уникальные коллекции минералов и горных пород, палеофауны, образцов нефти и нефтепродуктов, а также многочисленные картографические, документальные, книжные, изобразительные, технические, вещевые, наградные и нумизматические источники, повествующие о событиях нефтегазовой летописи России.
Отдельное внимание обращено к историческим персоналиям, открывшим Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию и создавшим новую сеть поселений человека и производственные объекты инфраструктуры Западносибирского нефтегазового комплекса. Жизнь героев-первопроходцев на выставках музея звучит как многогранный подвиг, в котором главное – Человек.
Благодаря своей деятельности музей выступает одним из ключевых драйверов продвижения миссии по сохранению исторической памяти нефтегазовой индустриализации региона и страны в целом.
Музея геологии, нефти и газа