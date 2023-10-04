32 медали завоевали производители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на XI межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Челябинске
Продукция девяти лучших производителей региона, отмеченная товарным знаком «Сделано в Югре», была высоко оценена участниками выставки и получила 12 золотых, 12 серебряных и 8 бронзовых медалей.
В XI межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, главы регионов, входящих в состав федерального округа, сотрудники исполнительных органов, производители сельскохозяйственной продукции.
В состав официальной делегации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на ежегодной межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Челябинске вошли предприятия: ООО «Регион – К», ООО «Обь-регион», ИП Герусов А.П., СРПК «Волна», АО «Агроника», ООО «Югорские традиции», АО «Саранпаульская оленеводческая компания», ООО «НРКК «Санта-Мария», СПК «Ханты-Мансийский».
Возглавили делегацию заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей Владимирович Черняев и директор Департамента промышленности региона Кирилл Сергеевич Зайцев. Кроме этого, по инициативе Губернатора Югры Натальи Комаровой в состав делегации региона вошли студенты югорских организаций профессионального образования, получающие сельскохозяйственную специальность.
Наталья Комарова представила делегацию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву и отметила, «что Югра сегодня уверенно удерживает позиции региона, отвечающего за экономическую и энергетическую безопасность нашей страны, а наряду с этим стремится обеспечить и ее продовольственную безопасность. В регионе производятся эксклюзивные экологически чистые продовольственные товары, созданные с сохранением традиций и применением инновационных технологий. Это традиционные и новые продукты из дикоросов: грибов, орехов, шишек, таежных ягод и трав, уникальные кондитерские изделия, шоколад, мармелад, фитнес-батончики. Широкий ассортимент мясной, молочной и рыбной продукции, производимой в Югре, состоит из разнообразных и, главное, натуральных изделий. Не случайно, товарный знак «Сделано в Югре» является для покупателей безусловным показателем безопасности и качества». Также Губернатор Югры поблагодарила команду экспозиции и всех работников агропромышленного комплекса региона «за упорный труд и желание создавать новые возможности и целые линейки востребованных продуктов, подчеркнув, что Правительство региона с готовностью поддерживает инициативы предпринимателей и оказывает помощь в организации новых высокотехнологичных предприятий по переработке рыбной, молочной и мясной продукции, производству инкубационного яйца». Кроме этого, Губернатор автономного округа поделилась планами реализации нового проекта: строительства агротехнопарка.
На торжественной церемонии подведения итогов выставки Владимир Якушев вручил работникам агропромышленного комплекса Благодарности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе за многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса в Уральском федеральном округе. В награждении участвовали: заместитель директора Ирина Дыбань, коммерческий директор Виктория Дыбань – ООО «Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария» и генеральный директор ООО «Регион – К» Василий Новоселов.
XI межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа состоялась в Челябинске с 27 по 29 сентября и объединила крупнейшие агрохолдинги и сельхозпредприятия Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. Всего в выставке 2023 года свои достижения в производстве представили 275 предприятий.
Администрация Ханты-Мансийского автономного округа