Торжественная церемония посвящения в профессию
С начала этого года в Сургутской станции скорой трудоустроены 27 молодых специалистов.
Торжественная церемония посвящения в профессию состоялась 27 сентября 2023 года на Сургутской станции скорой медицинской помощи.
С начала этого года в учреждение трудоустроены 27 молодых специалистов, большинство из них уже прошли стажировку на рабочем месте и приступили к работе под руководством опытных наставников. Торжественная церемония посвящения в профессию позволила молодым специалистам в непринужденной атмосфере лучше узнать друг друга и более опытных коллег, сотрудников административной части, почувствовать поддержку всего коллектива, что будет способствовать скорейшей адаптации на рабочем месте.
Молодых специалистов поздравил с началом трудовой деятельности и сказал напутственные слова главный врач Салманов Юнус.
По окончании торжественной части молодые специалисты поучаствовали в развлекательных конкурсах, где смогли блеснуть своими знаниями и эрудицией.
Кульминацией торжественного мероприятия стало вручение главному врачу от коллектива «Капсулы времени». Впервые в истории нашей организации в «Капсулу времени» было заложено послание потомкам, будущим поколениям «скоропомощников». «Капсула времени» будет храниться в кабинете главного врача в течении 25 лет и будет вскрыта 27 сентября 2048 года.
На мероприятии помимо сотрудников станции скорой медицинской помощи присутствовали гости: специалисты Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени Е.И. Чазова - Долгушева Юлия Александровна и Горнякова Наталья Бадриевна, заместитель главного врача по организационно-методической работе Сургутского окружного кардиологического диспансера Сухарев Дмитрий Анатольевич. Гости также пожелали молодым специалистам успехов в труде и быть верными профессии.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214