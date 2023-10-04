200 центров общения Социального фонда работают в России для старшего поколения
Социальный фонд открыл уже 200 центров общения для людей старшего поколения по всей России. Самый новый на сегодняшний день центр появился в Мордовии; он начал принимать посетителей 1 октября, в День пожилого человека.
Социальный фонд развивает сеть центров общения, чтобы обеспечить людям «серебряного» возраста качественный досуг в атмосфере заботы и внимания, поддержать их интерес к жизни.
В центрах созданы максимально комфортные условия: есть зоны отдыха, мини-библиотеки, гостевые компьютеры с выходом в интернет; оборудованы помещения, где можно проводить массовые мероприятия. Для гостей регулярно организуют интересные встречи, проводят занятия для здорового образа жизни, активного долголетия, по компьютерной и финансовой грамотности, психологические тренинги, шахматные турниры, творческие мастер-классы и выездные экскурсии.
Пилотный проект по созданию досуговых учреждений для людей старшего поколения стартовал в декабре 2022 года. К октябрю 2023 года заработали центры в 80 регионах страны. Организовано более 10 тысяч мероприятий, участие в которых приняли свыше 100 тысяч человек. Лидерами по числу активностей стали отделения в Бурятии и Свердловской, Пензенской, Иркутской областях. В планах у Соцфонда – создание центров во всех отделениях. Поддержка людей «серебряного» возраста – одно из приоритетных направлений его работы.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре