Красоту творим сами
Творчество – это интересная задумка каких-то моментов с позиции творящего человека, позволяющая людям ощущать и понимать самого себя, выражать свободно свои мысли и чувства, быть самим собой, свободно мечтать и надеяться. В творчестве пожилые люди и инвалиды дают выход своим чувствам и желаниям. Таким образом, творчество выступает, как способ постижения своих возможностей и окружающей действительности, как способ моделирования взаимоотношений и выражения различного рода эмоций.
Так, 1 октября 2023 года председатель Белоярского отделения общественной организации «Спасение Югры» Ирина Фирсова провела в пгт. Игриме встречу с пенсионерами Всероссийского Общества Инвалидов Игримского отделения Берёзовского района. В отделении организована кружковая работа, где участники с удовольствием занимаются изготовлением различных поделок, игрушек, сувениров.
И. Фирсова поделилась своими впечатлениями:
– Мне как мастеру-наставнику, волонтёру, любящему заниматься рукоделием, всегда интересно знакомиться с интересными людьми. Творческая мастерская по бересте прошла с активистами сообщества.
В уютной атмосфере работали с природным материалом – берестой. Большое спасибо председателю Игримского отделения ВОИ Галине Титовне, руководителю кружка Татьяне Анатольевне за организацию мероприятия. Активное сотрудничество двух территорий Белоярского и Берёзовского районов состоялось!
P.S. Творческая активность дарит пожилым людям самое важное – жизненные силы и желание творить. Увлечение интересным занятием помогает с пользой и достойно проводить время!
Ирина Молданова